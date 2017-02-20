このページの本文へ

mouse「第7世代インテルプロセッサー特集」

第7世代Core i7搭載のスリムPCが9万9800円

2017年02月20日 07時00分更新

文● ラッキー橋本／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　マウスコンピューターは公式ウェブサイトにて、「第7世代インテルプロセッサー特集」を開催中だ。

　特集ページでは、インテル第7世代Coreプロセッサーを搭載する製品を一覧できる。また、ゲーミングPCブランドのG-Tune、クリエイターPCブランドのDAIVでも同特集を実施している。

マウスコンピューター／G-Tune

LM-iG440XN-SH2 12万9800円（税別）

LM-iG440XN-SH2

・Windows 10 Home（64bit）
・Core i7-7700（3.6GHz／最大4.2GHz）
・GeForce GTX 1060（3GB）
・16GB DDR4メモリー（PC4-19200）
・240GB SSD ＋ 2TB HDD
・インテル H110 チップセット
・500W電源（80PLUS SILVER）

LM-iHS320X-S5 9万9800円（税別）

LM-iHS320X-S5

・Windows 10 Home（64bit）
・Core i7-7700（3.6GHz／最大4.2GHz）
・インテル HD グラフィックス 630
・8GB DDR4メモリー（PC4-19200）
・480GB SSD
・インテル H110 チップセット
・DVDスーパーマルチドライブ
・300W電源（80PLUS BRONZE）

■関連サイト

カテゴリートップへ

マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune