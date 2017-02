オリジナルアイテム付属「モンスターハンター フロンティア Z」推奨PC4機種

「モンスターハンター フロンティア Z」推奨パソコンが販売開始

ユニットコムは2月10日、「モンスターハンター フロンティア Z」推奨パソコン3機種の販売を開始した。

ラインアップは、ミニタワーパソコンの「LEVEL-M022-i5-LNR-MHF」、Mini-ITXケースの「LEVEL-C122-i5-RNJR-MHF」、ミドルタワーケースの「LEVEL-R027-i7-RNR-MHF」「LEVEL-R027-i7-VNR-MHF」。全機種とも、OSはWindows 10 Home(64bit)を採用している。

推奨パソコンは、購入特典として「MHF-Z 推奨 PC で快適プレイキャンペーン」限定のオリジナルゲーム内アイテムが手に入る。詳細は以下の通り。

オリジナルゲーム内アイテム

「アクシリスイデアⅠ」(ガンランス)

「ポルトランス Ⅰ【青】」(ランス)

「フィディシリーズ」(防具)

「テリオグシリーズ」(防具)

「トゥールムシリーズ」(防具、High Grade Edition専用特典)

教官見習いネコの差し入れ(狩猟に役立つ消耗品アイテムの詰め合わせ)

LEVEL-M022-i5-LNR-MHFは、Core i5-7500(3.4GHz)、GeForce GTX 1050(2GB GDDR5)、H110チップセット、8GBメモリー、240GB SSD、1TB HDDという構成だ。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は9万9338円。

LEVEL-C122-i5-RNJR-MHFは、Core i5-7500(3.4GHz)、GeForce GTX 1060(3GB GDDR5)、H110チップセット、8GBメモリー、240GB SSD、1TB HDDという構成だ。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は10万6898円。

LEVEL-R027-i7-RNR-MHFは、Core i7-7700(3.6GHz)、GeForce GTX 1060(6GB GDDR5)、Z270チップセット、8GBメモリー、240GB SSD、1TB HDDという構成だ。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は14万378円。

LEVEL-R027-i7-VNR-MHFは、Core i7-7700(3.6GHz)、GeForce GTX 1080(8GB GDDR5X)、Z270チップセット、8GBメモリー、240GB SSD、1TB HDDという構成だ。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は18万6818円。

© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

