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クリエイティブメディア、50mmドライバー搭載のヘッドセット

2017年02月15日 20時06分更新

文● ラッキー橋本／ASCII

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　クリエイティブメディアは2月15日、Sound BlasterXシリーズゲーミングヘッドセットのトーナメント エディション2製品を発表した。

　「Sound BlasterX H7 Tournament Edition」は、3月上旬から販売店限定にて発売、「Sound BlasterX H5 Tournament Edition」は、3月上旬から一般販売を開始する。

　カスタムチューニングを施した大型50mm FullSpectrumドライバーによって、サウンドの再現性を追求したという。

　柔軟性の高いシングルピースの強化スチールバンドや、軽量かつ耐久性の高いアルミニウム製イヤーカップブラケットを採用。堅牢性を実現をうたう。

　Sound BlasterX H7 Tournament EditionはUSB接続／アナログ接続両対応で、Windowsパソコンで最大24bit／96kHz 、7.1バーチャルサラウンドサウンドを実現したモデル。

　重量はおよそ364g、インターフェースはmicroUSB Type B端子（USB接続用）／Φ3.5mm4極ヘッドセット端子（アナログ接続用）、周波数特性が20Hz～20kHz、インピーダンスは32Ω、音圧感度は118dB／mW（1kHz）。ボリュームダイヤル、マイクミュートスイッチ、再生操作/電話応答ボタンを備える。クリエイティブストア価格は1万3824円。

　Sound BlasterX H5 Tournament Editionはアナログ接続のみのモデル 。

　重量はおよそ338g、インターフェースはΦ3.5mm4極ヘッドセット端子（着脱式）、Φ3.5mm ステレオオーディオ＆マイク端子（分岐ケーブル）、そのほかはSound BlasterX H7 Tournament Editionと同様。クリエイティブストア価格は1万1664円。

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