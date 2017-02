アイリスプラザは2月13日、「ディズニーツムツム/生きりもち」の春デザインを発売した。

春デザインは桜をモチーフにしたツムツムデザインをスタンプ。低温製法で精米した国産水稲もち米100%使用し、しっかりとした粘りとなめらかな食感が楽しめる。デザインには天然の植物性色素を使用しており、焼いたりお雑煮にいれたりして食べることができる。価格は376円、内容量は10個入で300g、おもちのサイズはおよそ幅4×奥行き4×高さ1.7cm。

かわいいツムツムのデザインは10種類とレアデザイン1種類をラインアップ

©Disney©Disney/Pixar

©DISNEY Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A.Mile and E.H.Sheapard

