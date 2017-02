エイベックス・ミュージック・クリエイティヴは、音楽パッケージ商品の新たな形態として、購入者が持つスマートフォンを利用してVR映像が楽しめるサービス「スマプラVR」を2017年3月15日より開始すると発表した。

スマプラVR ロゴ

「スマプラVR」とは、音楽パッケージにビューワーをつけて、VRコンテンツをダウンロードしたスマホとそのビューワーでVRを体感できるサービス。

この「スマプラVR」では、360度映像だけでなく、奥行きを感じることができるVR映像も搭載されるとのこと。

スマプラVR搭載予定パッケージ

発売日/アーティスト名/タイトル

3/15(水)/ X21 / Beautiful X

3/15(水)/ V6 / Can’t Get Enough/ハナヒラケ(スマプラVR搭載はセブンネット限定盤のみ)

3/22(水)/ 原駅ステージA / キャノンボール

3/29(水)/ May J. / Best Of Duets

※発売日、50音順



