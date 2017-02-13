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水まわりや電気設備、鍵紛失など自宅でのトラブルを解決するサポートもセットに

BIGLOBE、家庭向け光接続サービス「auひかりマンションタイプ（お得プランA）」提供開始

2017年02月13日 13時16分更新

文● 田沢／ASCII

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　BIGLOBEは2月13日、光接続サービスの新プラン「BIGLOBE光　auひかり　マンションタイプ（お得プランA）」の提供を開始した。

　同プランは2年間の継続を条件に光接続サービス利用料と機器レンタル料金に加え、おうちトラブルサポート利用料をセットにして、従来通りの利用料金で提供するという。

　おうちトラブルサポートは、電話一本で水まわりや電気設備、鍵紛失など自宅でのトラブルを24時間対応で応急的に解決でき、365日何度でも利用できるサービスだ。1回あたりの作業時間が60分以内の場合、対応スタッフの出張費や作業費が無料となる。

提供エリア
全国のauひかり提供エリアが対象

利用料金
従来プランから料金は据え置きで、月々の支払いは住まいの住居タイプにより金額が異なる。

初期費用
設置工事費　3万円（分割払いの場合　1250円×24ヵ月）

契約期間
24ヵ月（開通月の翌月を1ヵ月目とした場合）
更新月以外に契約解除した場合は契約解除料7000円が必要

申込み受付
2月13日受付開始　全国のauショップや量販店など
3月1日受付開始　BIGLOBE電話入会センター（0120-56-0962）
BIGLOBE入会サイト（http://join.biglobe.ne.jp/ftth/one/

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