BIGLOBE、家庭向け光接続サービス「auひかりマンションタイプ（お得プランA）」提供開始

BIGLOBEは2月13日、光接続サービスの新プラン「BIGLOBE光 auひかり マンションタイプ（お得プランA）」の提供を開始した。

同プランは2年間の継続を条件に光接続サービス利用料と機器レンタル料金に加え、おうちトラブルサポート利用料をセットにして、従来通りの利用料金で提供するという。

おうちトラブルサポートは、電話一本で水まわりや電気設備、鍵紛失など自宅でのトラブルを24時間対応で応急的に解決でき、365日何度でも利用できるサービスだ。1回あたりの作業時間が60分以内の場合、対応スタッフの出張費や作業費が無料となる。

提供エリア

全国のauひかり提供エリアが対象

利用料金

従来プランから料金は据え置きで、月々の支払いは住まいの住居タイプにより金額が異なる。

初期費用

設置工事費 3万円（分割払いの場合 1250円×24ヵ月）



契約期間

24ヵ月（開通月の翌月を1ヵ月目とした場合）

更新月以外に契約解除した場合は契約解除料7000円が必要



申込み受付

2月13日受付開始 全国のauショップや量販店など

3月1日受付開始 BIGLOBE電話入会センター（0120-56-0962）

BIGLOBE入会サイト（http://join.biglobe.ne.jp/ftth/one/ ）

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています