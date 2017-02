Windows 10の最新情報を常にウォッチしている探偵・ヤナギヤが、Windows 10にまつわるギモンに答える本連載。 基本技から裏技・神技、最新ビルドのInsider Previewの情報まで、ドド~ンと紹介します。

調査依頼

Windows 10で「ウィンドウズテーマ」を使う方法

Windows 10の次期大型アップデート「Windows 10 Creators Update」で、ウィンドウズテーマが使えるようになる。テーマはWindowsの壁紙やサウンド、マウスポインタ、配色などをまとめて変更するための機能で、デスクトップの見栄えを手軽にカスタマイズできるのがウリだ。Windows 10 Insider Previewの最新ビルドにはすでにテーマ機能が搭載されており、ダウンロードサイトも準備されている。早速使い方を紹介しよう。

「Get more themes in the Store」からストアを開く

「設定」から「個人用設定」→「テーマ」を開き、「テーマの適用」からテーマを選択すればいい。標準で、「Windows 10」と「花」というテーマが用意されているが、新たにWindowsストアからダウンロードすることもできる。その場合は、「Get more themes in the Store」をクリックしよう。Windowsストアが起動し、「Windows Themes」が開く。

「Community Showcase Aqua 2」テーマは、背景21枚に加えて、色、サウンド、カーソルのすべてがカスタマイズできる

執筆時点(2月5日)で160種類のテーマが登録されており、無料でダウンロードできる。ダウンロードが完了すると「テーマの適用」一覧に表示されるので、選択するだけで適用される。テーマによっては、背景と色だけの変更だったり、サウンドやマウスカーソルまでカスタマイズされることもある。

これでズバッと解決! Windows 10 Insider Previewの最新ビルドにはテーマ機能が搭載されている。Windowsストアからテーマをダウンロードすることで、デスクトップの見栄えをワンクリックでカスタマイズできる

Windows 10探偵団は毎週、月・水・日に更新します。お楽しみに!

ツイートする

カテゴリートップへ

この連載の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています