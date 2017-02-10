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今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2017年版 ― 第7回

2017年2月17日20時から生放送

『今週のASCII.jp話題のニュース』生放送（2017年2/11～2/17ぶん）

2017年02月10日 19時40分更新

文● アスキー編集部

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　毎週金曜夜はASCII.jp副編集長を迎えて、この1週間で話題になった記事をふりかえる生放送『今週のASCII.jp話題のニュース ベスト5』。

　雑談多めの“ゆるふわ感”がこの番組の魅力でもあります。
　YouTubeページではコメントでのリアルタイム参加も可能。ぜひ、一緒にデジタルニュースを楽しみましょう！

▽放送情報
放送日：　2017年2月17日（金）
時間　：　20時～放送予定
番組　：　『今週のASCII.jp話題のニュース　ベスト5』

▽出演者
こばＱ（ASCII.jp副編集長）
オカモト
つばさ（@tsubasa_desu

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