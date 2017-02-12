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777gの超軽量ノート「LIFEBOOK UH WU2/B1」が20％オフで14万円に！

2017年02月12日 07時00分更新

文● 田沢／ASCII

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　富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。

　各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。

富士通 FMV LIFEBOOK UH

13.3型で世界最軽量、777gの富士通モバイルノートPC「LIFEBOOK WU2/B1

　キャンペーン対象製品のひとつは、「LIFEBOOK UH90/B1」のカスタムメイドモデル「LIFEBOOK WU2/B1」。

「LIFEBOOK WU2/B1」

　主な構成例は以下の通りで、20％オフクーポンを利用すると14万4979円からとなる。

  • ・Core i5-7200U／Core i7-7500U
  • ・4／8／12GBメモリー
  • ・128／256／512GB HDD
  • ・13.3型（1920×1080ドット）ノングレア
  • ・外付けDVDスーパーマルチドライブ／なし
  • ・Office Home and Business Premium／なし
  • ・Windows 10 Home（64bit）／Windows 10 Pro（64bit）

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
クーポン＆特典内容
特典内容効果対象
割引クーポン
25％オフWU1/X
22％オフWA2/B1、WA2/A3、WA1/A3
20％オフWA3/B1、WS1/B1、WU2/B1
18％オフWQ2/B1
16％オフQH35/B1
14％オフAH42/B1
10％オフAH90/B1、AH77/B1、SH90/B1、UH90/B1、SH75/B1、UH75/B1、RH77/B1
メモリーアップグレード8／12／16GBメモリーへ、通常ウェブ価格の半額で変更可能カスタムメイドモデル
CPUアップグレードCore i7、i5へ、通常ウェブ価格の6000円オフで変更可能WA2/A3シリーズ
Blu-ray Discドライブの追加Blu-ray Discドライブの追加が通常ウェブ価格の4000円オフWA1/A3、WA2/B1、WA2/A3シリーズ
液晶アップグレードタッチ対応ディスプレー搭載モデルへ、通常ウェブ価格から5000円オフで変更可能WS1/B1シリーズ
液晶アップグレードWQHD（2560×1440ドット）ディスプレーへ、通常ウェブ価格から5000円オフで変更可能WS1/B1シリーズ
OfficeKINGSOFT Officeが最大3000円オフで追加可能カスタムメイドモデル
富士通純正オプション品本体と同時購入で、通常ウェブ価格から半額カスタムメイドモデル
送料無料全製品
保証期間のアップグレード3年 延長保証（通常保証の期間延長＋2年間）が無料カスタムメイドモデル
5年 延長保証（通常保証の期間延長＋4年間）が1万80円
ワイド保証（3年間の保証拡張）：ホームノートが1万80円
ワイド保証（3年間の保証拡張）：モバイルノートが1万3160円
富士通 FMV LIFEBOOK UH

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