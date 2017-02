タリーズコーヒージャパンは2月10日、タリーズコーヒー店舗のうちおよそ200店舗が「Pokémon GO」の「ポケストップ」や「ジム」としてゲーム内に登場するとを発表した。

今回、伊藤園がNiantic, Inc.およびポケモンと、Pokémon GOにおけるパートナーシップ契約を締結したことにより一部の伊藤園の自動販売機とタリーズコーヒー店舗が、ポケストップやジムとしてゲーム内に登場する。

今後、伊藤園とタリーズコーヒーならではのコラボレーションキャンペーンやサービスの提供を検討しているという。

©2017 Niantic, Inc. ©2017 Pokémon.

©1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています