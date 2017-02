170台以上の公式車種を収録したレースゲーム「Project Cars 2」がSteamで配信予定

バンダイナムコエンターテインメントは、リアルレーシングシミュレーション「Project Cars 2」を2017年後半に発売する。対応プラットホームはPlayStation 4とPCで、Steamでも配信予定だ。価格は未定。

モータースポーツのクラスも含んださまざまな年代から170台以上の公式車種を収録し、氷の上や舗装路の上、泥の上などの状況でも走行できる。フルVRもサポートしており、コントローラーパッドによる操作性も改善したという。

LiveTrack 3.0を実装しており、走行するタイヤの摩擦具合を計算する物理演算や路面自体が変化して、それらが影響することでドライバーのパフォーマンスやグリップ、コントロールも、リアルタイムで変化するという。

対戦機能では、e-Sportsにおける基本機能と一新しオンライン・チャンピョンシップ・モードを実装している。オンラインプレイヤー人数はPlayStation 4版が2~16人で、PC版が2~32人。

©2017 Slightly Mad Studios Limited. Published and distributed by the BANDAI NAMCO Entertainment Group. Slightly Mad Studios, Project CARS, the SMS logo, and the Project CARS logo are trademarks or registered trademarks of Slightly Mad Studios Limited in the United Kingdom and/or other countries. The names, designs, and logos of all products are the property of their respective owners and used with permission.

©2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

