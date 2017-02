Niantic, Inc.とポケモンは2月9日、「Pokémon GO」のスペシャルイベントとして、バレンタインを祝うゲーム内企画を発表した。期間は2月9日早朝〜15日まで。

イベント期間中は、ポケモンを捕まえたり、タマゴをかえしたり、ウィロー博士へポケモンを送るときにもらえるアメが通常の2倍になり、相棒ポケモンはいつもより倍の速さでアメを見つけるという。

また、ピンク色のポケモンである、ラッキー、ピクシーなども多く出現し、タマゴからはピィ、ププリン、ムチュールなどのポケモンが多くかえるようになる。

さらに、ルアーモジュールの効果は30分から6時間に延長される。

©2017 Niantic, Inc. ©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています