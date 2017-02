海外展開のキーマンを失ったシャオミ、中国でも海外でも失速が鮮明に

Xiaomi(シャオミ)で国際展開を統括してきたHugo Barra氏が1月末、同社を辞めることを発表した。その2日後にはアバターでFacebookのMark Zuckerberg氏と並んで登場。VR担当のバイスプレジデントとしてFacebookに入社することを明らかにした。Barra氏は中国の大気汚染に嫌気が差していたともいうが、急カーブで成長と減速の曲線を描く、Xiaomiの今後を象徴する出来事になるのだろうか?

Joining Facebook as VP of virtual reality (VPVR!) to lead Team @Oculus. So excited! Mark posted about it here: https://t.co/kYgIniSQiM pic.twitter.com/7fYTkniykr