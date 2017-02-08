デル、ビジネス向けデスクトップOptiPlexシリーズの新作が10万円以下から

デルは2月7日、ビジネス向けデスクトップパソコン「OptiPlex」の新製品「New OptiPlex 3000／5000／7000シリーズ」の販売を開始した。
最上位モデルのNew OptiPlex 7050はタワー／スモール・フォーム・ファクタ／マイクロの3サイズを用意。スペックと価格は以下の通り。
New OptiPlex 7050 マイクロ
本体サイズ
幅360×奥行き1780×高さ1820mm
本体重量
1.17 kg
OS
Windows 10 Home 64bit
CPU
Intel Core i5-7500T
メモリー
4GB
ストレージ
500GB HDD
インターフェース
USB 3.0×6、RJ-45、シリアルポート 、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、UAJ 、ライン出力
価格
14万5778円〜
New OptiPlex 7050 スモール・フォーム・ファクタ／タワー
本体サイズ
スモール・フォーム・ファクタ：幅926×奥行き2920×高さ2900mm
タワー：幅154×奥行き2740×高さ3500mm
本体重量
スモール・フォーム・ファクタ：5.26 kg
タワー：7.93 kg
OS
Windows 10 Home 64bit
CPU
Intel Core i5-7500
メモリー
4GB
ストレージ
500GB HDD
グラフィックス
インテル 内蔵 グラフィックス
インターフェース
外付けUSB 3.0×6／USB 2.0×4／PowerShare対応 USB×1、内蔵USB 2.0×4、RJ45、シリアルポート、DisplayPort 1.2×2、HDMI 1.4、PS／2×2、UAJ、ライン出力
価格
17万618円
最下位モデルのNew OptiPlex 3050タワー／スモール・フォーム・ファクタのスペックと価格は以下の通り。
New OptiPlex 3050 タワー／スモール・フォーム・ファクタ
本体サイズ
スモール・フォーム・ファクタ：幅926×奥行き2920×高さ2900mm
タワー：幅1540×奥行き2740×高さ3500mm
本体重量
スモール・フォーム・ファクタ：5.26kg
タワー：7.93kg
OS
Windows 10 Home 64bit
CPU
intel Core i5-7500
メモリー
4GB
ストレージ
500GB HDD
グラフィックス
Intel 内蔵 グラフィックス
インターフェース
外付けUSB 3.0×4／USB 2.0×4、内蔵USB 2.0×2、RJ45、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、UAJ、ライン出力、VGA
価格
9万7178円〜