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デル、ビジネス向けデスクトップOptiPlexシリーズの新作が10万円以下から

2017年02月08日 15時54分更新

文● ラッキー橋本／ASCII

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　デルは2月7日、ビジネス向けデスクトップパソコン「OptiPlex」の新製品「New OptiPlex 3000／5000／7000シリーズ」の販売を開始した。

　最上位モデルのNew OptiPlex 7050はタワー／スモール・フォーム・ファクタ／マイクロの3サイズを用意。スペックと価格は以下の通り。

New OptiPlex 7050　マイクロ


本体サイズ
　幅360×奥行き1780×高さ1820mm
本体重量
　1.17 kg
OS
　Windows 10 Home 64bit
CPU
　Intel Core i5-7500T
メモリー
　4GB
ストレージ
　500GB HDD
インターフェース
　USB 3.0×6、RJ-45、シリアルポート 、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、UAJ 、ライン出力
価格
　14万5778円〜

New OptiPlex 7050　スモール・フォーム・ファクタ／タワー


本体サイズ
　スモール・フォーム・ファクタ：幅926×奥行き2920×高さ2900mm
　タワー：幅154×奥行き2740×高さ3500mm
本体重量
　スモール・フォーム・ファクタ：5.26 kg
　タワー：7.93 kg
OS
　Windows 10 Home 64bit
CPU
　Intel Core i5-7500
メモリー
　4GB
ストレージ
　500GB HDD
グラフィックス
　インテル 内蔵 グラフィックス
インターフェース
　外付けUSB 3.0×6／USB 2.0×4／PowerShare対応 USB×1、内蔵USB 2.0×4、RJ45、シリアルポート、DisplayPort 1.2×2、HDMI 1.4、PS／2×2、UAJ、ライン出力
価格
　17万618円

　最下位モデルのNew OptiPlex 3050タワー／スモール・フォーム・ファクタのスペックと価格は以下の通り。

New OptiPlex 3050　タワー／スモール・フォーム・ファクタ


本体サイズ
　スモール・フォーム・ファクタ：幅926×奥行き2920×高さ2900mm
　タワー：幅1540×奥行き2740×高さ3500mm
本体重量
　スモール・フォーム・ファクタ：5.26kg
　タワー：7.93kg
OS
　Windows 10 Home 64bit
CPU
　intel Core i5-7500
メモリー
　4GB
ストレージ
　500GB HDD
グラフィックス
　Intel 内蔵 グラフィックス
インターフェース
　外付けUSB 3.0×4／USB 2.0×4、内蔵USB 2.0×2、RJ45、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、UAJ、ライン出力、VGA
価格
　9万7178円〜

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