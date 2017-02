池澤あやかの自由研究：バレンタインデーにきらきらチョコレートを作っちゃおう！

皆さんこんにちは、池澤あやかです。 世間はもうすぐバレンタインデー!

バレンタインデーと言えば、チョコレートをプレゼントして、好きな人に気持ちを伝えたり、お世話になっている方に感謝を伝える日です。サプライズでいつもとはちょっと違うチョコレートをプレゼントしたい。そんなことを思っている方も多いのではないでしょうか。

そこで、ちょっぴりインパクトのあるチョコレートを作りたいと思っている方におすすめな、とっておきのレシピをご紹介したいと思います! 普通に見えるこちらのチョコレートですが、ある特別なしかけを仕込んでみました。

「きらきらチョコレート」というネーミングでお気付きの方も多いかもしれません。そうなんです、このチョコレート、光ります。

早速作っていきましょう! 用意する材料はこんな感じ。

【材料】

●割りチョコレート/150g

●生クリーム/50cc

●お好みのラッピング

●はんだ

●はんだごて

●グルーガン

●グルーガン用グルースティック

●RGB LED(マイコン内蔵)/9個

●Arduino Pro Mini 5V/1個

●FTDI USBシリアル変換アダプター/1個

●線材/1個

●フレキシブル基板/1個

●9V電池 /1個

●9V電池用バッテリースナップ/1個



【レシピ】

1. ホワイトトリュフを作ります。私はクックパッドのこちらのレシピを参考にしました!

2. LEDをユニバーサル基板にはんだづけをします。マイコン内蔵のRGB LEDは、数珠つなぎに配線していくだけで、Arduinoのピン1つで制御することができます。

VDDピンとVDDピン、GNDピンとGNDピン、DOUTピンとDINピンをどんどん繋いでいきます。

3. Adafruitが配布しているNeoPixel(RGB LED)制御用のライブラリをインストールします。公式Githubからファイルをダウンロードし、Arduino > librariesディレクトリにいれればインストール完了。

4. Arduino Pro Miniをパソコンに繋ぎ、Arduinoのアプリケーションからプログラムを書き込みます。(私が書き込んだプログラムは後述します)。NeoPixelのプログラムはサンプルのものでも充分綺麗です。

5. 念のためLEDの足をグルーガンで絶縁します。

6. LEDにトリュフをかぶせていきます。

7. 完成!

暗闇ではより一層輝きます!夜景と共にプレゼントするのはいかがでしょうか。

書き込んだプログラムはこちら。

#include <Adafruit_NeoPixel.h> #define RGBLED_OUTPIN 2 #define NUMRGBLED 9 Adafruit_NeoPixel RGBLED = Adafruit_NeoPixel(NUMRGBLED, RGBLED_OUTPIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800); int iloveyoucount=0; int mode = 0; void setup() { RGBLED.begin(); RGBLED.setBrightness(50); } void loop() { switch(mode){ case 0: theaterChase(RGBLED.Color(127, 127, 127), 50); // White theaterChase(RGBLED.Color(127, 0, 0), 50); // Red theaterChase(RGBLED.Color( 0, 0, 127), 50); // Blue mode = 1; break; case 1: rainbow(20); mode = 2; break; case 2: iloveyou(); break; case 3: rainbowCycle(20); mode = 0; break; } } void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) { for (int j=0; j<10; j++) { //do 10 cycles of chasing for (int q=0; q < 3; q++) { for (int i=0; i < NUMRGBLED; i=i+3) { RGBLED.setPixelColor(i+q, c); //turn every third pixel on } RGBLED.show(); delay(wait); for (int i=0; i < NUMRGBLED; i=i+3) { RGBLED.setPixelColor(i+q, 0); //turn every third pixel off } } } } void rainbow(uint8_t wait) { uint16_t i, j; for(j=0; j<256; j++) { for(i=0; i<NUMRGBLED; i++) { RGBLED.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255)); } RGBLED.show(); delay(wait); } } void rainbowCycle(uint8_t wait) { uint16_t i, j; for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel for(i=0; i< NUMRGBLED; i++) { RGBLED.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / RGBLED.numPixels()) + j) & 255)); } RGBLED.show(); delay(wait); } } uint32_t Wheel(byte WheelPos) { WheelPos = 255 - WheelPos; if(WheelPos < 85) { return RGBLED.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3); } else if(WheelPos < 170) { WheelPos -= 85; return RGBLED.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3); } else { WheelPos -= 170; return RGBLED.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0); } } void iloveyou(){ int letter[8][9] = { {0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1}, {0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0}, {1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1}, {1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1}, {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1}, }; for(int i=0; i<9; i++){ if(letter[iloveyoucount][i] == 0){ RGBLED.setPixelColor(i, RGBLED.Color(0, 0, 0)); } else { RGBLED.setPixelColor(i, RGBLED.Color(255, 105, 180)); } } iloveyoucount++; if(iloveyoucount > 7){ iloveyoucount = 0; mode = 3; } RGBLED.show(); delay(1000); }