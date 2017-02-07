デル、4Kタッチディスプレーにもできるオールインワンデスクトップ3モデル

デルは2月7日、オールインワンパソコン「OptiPlex」の新製品「New OptiPlex 3000／5000／7000シリーズ」の販売を開始した。
最上位モデルのNew OptiPlex 7450 は管理機能とセキュリティーを備えた、23.8インチのビジネス向けオールインワンデスクトップ。4K解像度のタッチディスプレーもオプションで利用可能。
スペックはOSがWindows 10 Home 64bit、CPUはCore i5-7500（Core i7-7700選択可能）、メモリーは8GB、ストレージは1TB HDD、グラフィックスはAMD Radeon R7 M465X、インターフェースはUSBポート×8、DisplayPort、HDMI入出力ポート。本体サイズは幅5752×奥行き635×高さ3929mm。価格は20万858円〜。
最下位モデルのNew OptiPlex 3050 は省スペース設計の19.5インチモデル。
スペックはOSがWindows 10 Home 64bit、CPUはCore i5-7500T、メモリーは4GB、ストレージは500GB HDD、グラフィックスはintel内蔵グラフィックス、インターフェースはUSBポート×6、DisplayPort。本体サイズは幅4825×奥行き589×高さ3287mm。 価格は11万9858円〜。