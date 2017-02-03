Lexar「Professional 1800x microSD UHS-II」
リーダー付属でUHS-II環境がすぐに使えるmicro SDXCがLexarから
2017年02月03日 23時35分更新
Lexarから、UHS-IIに対応した「Professional 1800x microSD UHS-II」が発売された。SD UHS-IIアダプターとmicroSD UHS-II USB 3.0リーダーが付属し、購入後すぐに高速転送で利用できる。
|UHS-IIに対応した「Professional 1800x microSD UHS-II」。SD UHS-IIアダプターとmicroSD UHS-IIリーダーが付属する
「Professional 1800x microSD UHS-II」は、最大1800倍速の読込転送速度(270MB/sec)を実現するmicro SDXC。1080pフルHD、3D、4K動画の長時間撮影が可能だ。なお、公称書き込み速度は110MB/sec。
また、デバイス間で簡単にデータを転送できるSD UHS-IIアダプターが付属するほか、microSD UHS-IIリーダーも付属。別途、対応のカードリーダーを購入せずとも、高速転送環境を入手できる。
価格は1万5642円(税抜)。ツクモパソコン本店で販売中だ。