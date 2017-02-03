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Lexar「Professional 1800x microSD UHS-II」

リーダー付属でUHS-II環境がすぐに使えるmicro SDXCがLexarから

2017年02月03日 23時35分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

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　Lexarから、UHS-IIに対応した「Professional 1800x microSD UHS-II」が発売された。SD UHS-IIアダプターとmicroSD UHS-II USB 3.0リーダーが付属し、購入後すぐに高速転送で利用できる。

UHS-IIに対応した「Professional 1800x microSD UHS-II」。SD UHS-IIアダプターとmicroSD UHS-IIリーダーが付属する

　「Professional 1800x microSD UHS-II」は、最大1800倍速の読込転送速度(270MB/sec)を実現するmicro SDXC。1080pフルHD、3D、4K動画の長時間撮影が可能だ。なお、公称書き込み速度は110MB/sec。

　また、デバイス間で簡単にデータを転送できるSD UHS-IIアダプターが付属するほか、microSD UHS-IIリーダーも付属。別途、対応のカードリーダーを購入せずとも、高速転送環境を入手できる。

　価格は1万5642円(税抜)。ツクモパソコン本店で販売中だ。

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