iPhone Plusよりも若干大きい程度のサイズでフルキーボードなみの19mmキーピッチ
サンワサプライ、薄型／折りたたみ式モバイルキーボードを発表
2017年02月03日 18時26分更新
|「折りたたみ式Bluetoothキーボード（iPhone iPad対応・小型・薄型・電源開閉連動・スマホ/タブレットスタンド兼保護ケース付・ブラック）400-SKB051」
サンワサプライは2月3日、携帯しやすい折りたたみ式Bluetoothキーボード「400-SKB051 」を発売した。
Bluetooth接続で左右2つ折りデザイン。折りたたんだ状態での厚みは12mm、開いた状態では厚み5.8mmという薄さで、iPhone Plusシリーズよりもやや大きい程度のサイズ。キーピッチは19mmと余裕のある幅で、開いた状態では逆V字型になるエルゴノミクス風配置。
|iPhone Plusよりもやや大きい程度のサイズながら、開くと余裕ある幅のキーボードとなる
キャリングケースが付属し、ケースはiPhoneスタンドとしても利用できる。収納時のサイズはおよそ幅168×奥行き107×高さ15mm、重量約217g（ケース付き）。開いた状態では幅328mm。キー数は64（英語配列）。内蔵バッテリーはUSBで充電し、連続36時間程度の利用が可能。価格は4980円。