NECPC、大学生向けの11.6型モバイルノートPCを発表

NECパーソナルコンピュータは2月7日、エントリークラスのモバイルノートPC 「LAVIE Note Mobile」3シリーズを発表した。3月16日から販売を開始する。
LAVIE Note Mobileは、大学生など初めて自分のPCを購入するエントリーユーザーを想定した「キャンパスモバイルデザイン」のPC。持ち運びを考慮し、B5クリアファイルサイズにしたほか、消費電力を抑えたCPUを採用。
発売されるモデルは「PC-NM550GAシリーズ」「PC-NM350GAシリーズ」「PC-NM150GAシリーズ」。カラーはブラック、ホワイト、アクアブルーを用意。共通スペックは以下の通り。
本体サイズは幅270x奥行き178x高さ18.5mm、重量およそ904g、ディスプレーは11.6型IPS液晶（1920×1080ドット）、メモリーは4GB、グラフィックスはインテル HD グラフィックス 615、インターフェースはUSB 3.0×2、HDMI出力端子、ヘッドフォンマイクジャック、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）、SDメモリーカードスロット。
PC-NM550GAシリーズのCPUはCore i5-7Y54、ストレージは256GB SSD、バッテリー駆動時間はおよそ12時間。価格は13万9800円前後。
PC-NM350GAシリーズのCPUはCore m3-7Y30、ストレージは128GB SSD、バッテリー駆動時間はおよそ12時間。価格は12万4800円前後。
PC-NM150GAシリーズのCPUはPentium 4410Y、ストレージは128GB SSD、バッテリー駆動時間はおよそ13時間。価格は10万4800円前後。