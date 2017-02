"リアル"ポケストップやIngressバスが登場「闘会議2017」の追加情報発表！

ドワンゴは2月11日・12日の2日間に幕張メッセ国際展示場にて開催するゲームイベント「闘会議2017」の企画や各ブースの最新情報を発表した。

Nintendo Switch体験エリアでは「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の実況コーナーや「ARMS」の勝ち抜き戦を実施予定

世界に1台しかないIngressバス「NL-PRIME」が登場し、バス内ではIngressファンに向けたムービーやクイズを楽しむことができる。参加者にはゲーム内に反映されるNL-PRIMEメダルのパスコードを含むサポーターキットをプレゼントする。「Pokémon GOブース」では、"リアル"ポケストップが実際に会場内に出現し、写真撮影ができる。また「Pokémon GO」ゲーム内には闘会議限定デザインのポケストップも登場する。

「闘会議2017チーム対抗戦」では来場者全員が赤組・青組のいずれかに分かれ、対象の全12ブースで体験や勝利を通して得点を稼ぎ勝敗を決める。勝利チームのメンバーには抽選でNintendo Switchなどの豪華商品をプレゼントする。

誰でもその場で参加可能で10種類以上のゲームで腕試しができる「ウデ自慢エリア」や、国内最強プレイヤーを決定する賞金制ゲーム大会などを開催する「闘会議GPバトルアリーナ」などの企画が用意されている。そのほかには物販・フードコートや闘会議TV ステージなどの企画、「XFLAG BATTLE KINGDOM」や「熱っ!セガアプリステージ」といったパートナ企業ブースも出展予定だ。

会場内ブース詳細マップ

闘会議開催にさきがけたニコニコ生放送の配信も予定している。

闘会議2017 開催概要

開催日時:2月11日10:00〜18:00、12日10:00〜17:00

会場:幕張メッセ国際展示場1、4〜8ホール(2〜3ホールは共同開催のJAEPO2017の会場)

入場料:2日通し券は前売のみで2500円、1日券は前売1500円で当日2000円、団体入場券は1日券1500円(15名から)

主催:niconico



©2017 Niantic, Inc. ©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

