超軽量777gノートが20％オフ「LIFEBOOK UH WU2/B1」

富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。
各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。
13.3型で世界最軽量、777gの富士通モバイルノートPC「LIFEBOOK WU2/B1」
キャンペーン対象製品のひとつは、「LIFEBOOK UH90/B1」のカスタムメイドモデル「LIFEBOOK WU2/B1」。
|「LIFEBOOK WU2/B1」
主な構成例は以下の通りで、20％オフクーポンを利用すると14万4979円からとなる。
- ・Core i5-7200U／Core i7-7500U
- ・4／8／12GBメモリー
- ・128／256／512GB HDD
- ・13.3型（1920×1080ドット）ノングレア
- ・外付けDVDスーパーマルチドライブ／なし
- ・Office Home and Business Premium／なし
- ・Windows 10 Home（64bit）／Windows 10 Pro（64bit）
|クーポン＆特典内容
|特典内容
|効果
|対象
|割引クーポン
|25％オフ
|WU1/X
|22％オフ
|WA2/B1、WA2/A3、WA1/A3
|20％オフ
|WA3/B1、WS1/B1、WU2/B1
|18％オフ
|WQ2/B1
|16％オフ
|QH35/B1
|14％オフ
|AH42/B1
|10％オフ
|AH90/B1、AH77/B1、SH90/B1、UH90/B1、SH75/B1、UH75/B1、RH77/B1
|メモリーアップグレード
|8／12／16GBメモリーへ、通常ウェブ価格の半額で変更可能
|カスタムメイドモデル
|CPUアップグレード
|Core i7、i5へ、通常ウェブ価格の6000円オフで変更可能
|WA2/A3シリーズ
|Blu-ray Discドライブの追加
|Blu-ray Discドライブの追加が通常ウェブ価格の4000円オフ
|WA1/A3、WA2/B1、WA2/A3シリーズ
|液晶アップグレード
|タッチ対応ディスプレー搭載モデルへ、通常ウェブ価格から5000円オフで変更可能
|WS1/B1シリーズ
|液晶アップグレード
|WQHD（2560×1440ドット）ディスプレーへ、通常ウェブ価格から5000円オフで変更可能
|WS1/B1シリーズ
|Office
|KINGSOFT Officeが最大3000円オフで追加可能
|カスタムメイドモデル
|富士通純正オプション品
|本体と同時購入で、通常ウェブ価格から半額
|カスタムメイドモデル
|送料
|無料
|全製品
|保証期間のアップグレード
|3年 延長保証（通常保証の期間延長＋2年間）が無料
|カスタムメイドモデル
|5年 延長保証（通常保証の期間延長＋4年間）が1万80円
|ワイド保証（3年間の保証拡張）：ホームノートが1万80円
|ワイド保証（3年間の保証拡張）：モバイルノートが1万3160円