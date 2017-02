go slow caravanでお馴染みのクライマーおじさんがジャック・ベイカーに ジャック・ベイカーがパーカーに! バイオハザード7とgo slow caravanがコラボ 文● 八尋/ASCII



「バイオハザード7 レジデント イービル」とgo slow caravanがコラボ。go slow caravanでお馴染みのクライマーおじさんがジャック・ベイカーに!

カプコンは2月2日、バイオハザードシリーズ最新作「バイオハザード7 レジデント イービル」とgo slow caravanがコラボレーションしたパーカー「『バイオハザード7』×『go slow caravan』~ジャック・ベイカー柄 プルパーカー~」を発表した。3月10日より、go slow caravanの直営店とオンラインストアで限定発売予定で、2月2日より特設サイトにて先行予約受付を開始している。

「バイオハザード7」×「go slow caravan」~ジャック・ベイカー柄 プルパーカー~は、バイオハザード7 レジデント イービルに登場するキャラクター「ジャック・ベイカー」をデザインに採用したパーカー。ジャック・ベイカーが、go slow caravanでお馴染みのクライマーおじさんのデザインになっている。カラバリはネイビーとグレーの2色で、サイズはMEN'SサイズがS/M/L/XL、WOMEN'SサイズがSを用意する。価格は7452円。

カラバリはネイビーとグレーの2色

©CAPCOM CO., LTD. 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

