先行販売や限定特典も！ デジモンコーナーがキデイランド5店舗に登場

キデイランド原宿店、吉祥寺店、上小田井店、神戸店、福岡パルコ店で、「デジモンアドベンチャー tri. 祭 in キデイランド」が開催

東映アニメーションは2月11日から2月23日まで、キデイランド5店舗で「デジモンアドベンチャー tri.」の第4章「喪失」の公開を記念した「デジモンアドベンチャー tri. 祭 in キデイランド」を開催すると発表した。

デジモンアドベンチャー tri. 祭 in キデイランドは、キデイランド原宿店、吉祥寺店、上小田井店、神戸店、福岡パルコ店で、デジモンにフォーカスしたスペシャルコーナーを展開。完全描き起こしデザインの新商品の先行販売を実施するほか、デジモン関連商品を1000円以上買うと限定コースターをプレゼントする。

また、2月11日の13時と15時に原宿店にアグモンが登場し、各回30名限定の撮影会を実施する。整理券は2月11日10時半より配布し、なくなり次第終了となる。

2月1日より先行販売

2月18日より先行販売

デジモンアドベンチャー tri. 第4章「喪失」

3週間限定劇場上映／劇場限定版Blu-ray先行発売／先行有料配信

2017年2月25日（土） 同時スタート！

※一般販売版Blu-ray＆DVD 2017年4月4日（火）発売！

【CAST】花江夏樹 坂本千夏 ほか

【STAFF】

監督：元永慶太郎

シリーズ構成：柿原優子

キャラクターデザイン：宇木敦哉 ほか

【公式サイト】http://digimon-adventure.net/

(C)本郷あきよし・東映アニメーション

(C)本郷あきよし・東映アニメーション

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