省スペース設計でありながら2ウェイ・バスレフ方式を採用
ローランド、音楽制作向けデスクトップ用パワードスピーカー「MA-22」「MA-22BT」
2017年02月01日 17時25分更新
|（左）MA-22、（右）MA-22BT
ローランドは2月1日、デスクトップ用パワードスピーカー「MA-22」とBluetooth対応モデルの「MA-22BT」を4月に発売することを発表した。
どちらも幅111×高さ223mmの省スペース設計でありながらウーファー（低音）とツィーター（高音）の2ウェイ・バスレフ方式のパワードスピーカーだ。パワーアンプは20W×2のステレオ出力で、繊細なサウンドから迫力のあるパワフルな重低音まで忠実に再現するという。PCを使用した音楽制作やゲームのモニタースピーカーとしての活躍が期待でき、Bluetooth対応モデルのMA-22BTでは手軽にスマートフォンとワイヤレスで接続し音楽などを楽しめる。
|MA-22
|MA-22BT
|MA-22／MA-22BT
|定格出力
|40W（20W+20W）
|再生周波数
|80Hz～20kHz（-10dB）
|電源
|DC15V 3A
|通信機能
|Bluetooth 3.0（MA-22BT）
|接続端子
|Rチャンネル
フロント：ステレオ・ミニ・タイプのヘッドフォン端子
リア：AUX IN端子、RCA IN端子、DC IN端子、Lチャンネル・アウトプット・端子
Lチャンネル
リア：インプット端子
|サイズ
|R／Lチャンネル共に幅111.2×奥行き134×高さ222.6mm
|重量
|Rチャンネル：1.6kg、Lチャンネル：1.52kg
|市場予想価格
|MA-22（2万円前後）、MA-22BT（2万3000円前後）