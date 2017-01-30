アニメ「有頂天家族」が2月4日、5日にAbemaTVで一挙放送！

「AbemaTV」の「アニメ 24チャンネル」で「有頂天家族」を全話一挙放送

AbemaTVは1月30日、同社が運営するインターネットテレビ局「AbemaTV」の「アニメ 24チャンネル」で、2月4日19時より2日間にわたり「有頂天家族」を全話一挙放送すると発表した。

有頂天家族は、森見 登美彦氏原作の小説をアニメ化した作品。「さよなら絶望先生」や「じょしらく」の久米田 康治氏が、自身の作品以外に初めてキャラクター原案を提供し、アニメーション制作はP.A.WORKSが担当した。2017年4月には、テレビアニメ第2期となる「有頂天家族2」も放送予定だ。

アニメ 24チャンネルでは、2月4日と2月5日の19時より前編、後編に分けて全13話を一挙放送。また全話一挙放送を記念して、AbemaTVの公式Twitterをフォローして指定のツイートをリツイートすると抽選で1名に「有頂天家族 Blu-ray Box」をプレゼントするキャンペーンも実施する。

放送日時

前半：第1話～第6話 一挙放送

2月4日 19時～21時35分

番組放送URL：https://abema.tv/channels/anime24/slots/8oCwjaTSCCjxJB



後半：第7話～第13話

2月5日 19時～22時

番組放送URL：https://abema.tv/channels/anime24/slots/8oCwoDc2kDNHzo

©森見登美彦・幻冬舎／「有頂天家族」製作委員会

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