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アニメ「有頂天家族」が2月4日、5日にAbemaTVで一挙放送！

2017年01月30日 14時19分更新

文● 八尋／ASCII

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「AbemaTV」の「アニメ 24チャンネル」で「有頂天家族」を全話一挙放送

　AbemaTVは1月30日、同社が運営するインターネットテレビ局「AbemaTV」の「アニメ 24チャンネル」で、2月4日19時より2日間にわたり「有頂天家族」を全話一挙放送すると発表した。

　有頂天家族は、森見 登美彦氏原作の小説をアニメ化した作品。「さよなら絶望先生」や「じょしらく」の久米田 康治氏が、自身の作品以外に初めてキャラクター原案を提供し、アニメーション制作はP.A.WORKSが担当した。2017年4月には、テレビアニメ第2期となる「有頂天家族2」も放送予定だ。

　アニメ 24チャンネルでは、2月4日と2月5日の19時より前編、後編に分けて全13話を一挙放送。また全話一挙放送を記念して、AbemaTVの公式Twitterをフォローして指定のツイートをリツイートすると抽選で1名に「有頂天家族 Blu-ray Box」をプレゼントするキャンペーンも実施する。

放送日時
前半：第1話～第6話 一挙放送
2月4日 19時～21時35分
番組放送URL：https://abema.tv/channels/anime24/slots/8oCwjaTSCCjxJB

後半：第7話～第13話
2月5日 19時～22時
番組放送URL：https://abema.tv/channels/anime24/slots/8oCwoDc2kDNHzo

©森見登美彦・幻冬舎／「有頂天家族」製作委員会
©森見登美彦・幻冬舎／「有頂天家族」製作委員会

©森見登美彦・幻冬舎／「有頂天家族」製作委員会

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