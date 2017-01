PS4の「NieR：Automata」コラボモデルが数量限定で登場

「PlayStation 4 NieR:Automata Emil Edition」

ソニーストアは1月30日、スクウェア・エニックスのPlayStation 4向けアクションRPG「NieR:Automata」の発売を記念して、コラボモデル「PlayStation 4 NieR:Automata Emil Edition」を2月23日より数量限定で販売すると発表した。

PlayStation 4 NieR:Automata Emil Editionは、PlayStation 4本体に加え、オリジナルデザインが刻印されたPS4 トップカバー、オリジナルテーマ、オリジナルデザインパッケージがセットになっている。PS4 トップカバーには、NieR:Automataに登場するキャラクター「エミール」を刻印。PlayStation 4本体のカラーはジェットブラックで、500GB HDDと1TB HDDモデルが選択できる。1月30日より、ソニーストアの公式通販サイト「ソニーストア」、ソニーの直営店舗「ソニーストア 銀座・名古屋・大阪・福岡天神」、全国のe-ソニーショップで予約受付を開始する。

オリジナルテーマ

オリジナルデザインパッケージ

NieR:AutomataのPS4 トップカバーは、2月10日11時までの期間限定で単品販売も実施する。

©2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

