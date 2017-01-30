2月2日まで限定価格で販売されるモデルもラインアップ！
GALLERIA VIVE VR READY推奨パソコンに「Kaby Lake」搭載モデルが登場
2017年01月30日 17時55分更新
|GALLERIA VIVE VR READY 推奨モデル XG
サードウェーブデジノスは1月27日、VRデバイス「VIVE」が快適に動作するパソコン「GALLERIA VIVE VR READY 推奨パソコン」に第7世代 Core プロセッサー「Kaby Lake」を搭載した3モデルを発売した。
「GALLERIA VIVE VR READY 推奨モデル XF」と「GALLERIA VIVE VR READY 推奨モデル XT」は2月2日まで限定価格で発売される。この機会にKaby Lakeを搭載したパソコンでVIVEが快適に動作するVR環境を手に入れてみてはいかがだろうか？
- GALLERIA VIVE VR READY 推奨モデル XG
- Core i7-7700（3.60GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1080 8GB、500GB SSD＋2TB HDD、Windows 10 Home 64bit、22万1378円
- GALLERIA VIVE VR READY 推奨モデル XF
- Core i7-7700（3.60GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1070 8GB、500GB SSD＋2TB HDD、Windows 10 Home 64bit、17万2778円（2月2日までの限定価格）
- GALLERIA VIVE VR READY 推奨モデル XT
- Core i7-7700（3.60GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、500GB SSD＋2TB HDD、Windows 10 Home 64bit、15万1178円（2月2日までの限定価格）