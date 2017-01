「LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門」公開記念、Twitter連動キャンペーンも AbemaTVでLUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標と~峰不二子という女~を全話一挙放送 文● 八尋/ASCII



「AbemaTV」で「LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標」と「LUPIN the Third ~峰不二子という女~」が全話一挙放送 原作:モンキー・パンチ©TMS

AbemaTVは1月27日、同社が運営するインターネットテレビ局「AbemaTV」で映画「LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門」の公開を記念して、「LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標」と「LUPIN the Third ~峰不二子という女~」を全話一挙放送すると発表した。

Lupin the Ⅲrdは、「ルパン三世」の原点をリビルドし、若きルパンたちを描いたシリーズ作品。AbemaTVでは、2014年夏に公開されたLUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標と、27年ぶりのテレビシリーズとなったスピンオフ作品のLUPIN the Third ~峰不二子という女~を放送する。放送スケジュールは以下の通り。

LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標

2月23日23時~24時(前編&後編)



LUPIN the Third ~峰不二子という女~

♯1~4 2月6日23時~24時40分

♯5~8 2月7日23時~24時40分

♯9~13 2月8日23時~25時5分

また放送を記念し、AbemaTVの公式Twitterをフォローして指定のツイートをリツイートすると、抽選で6名にLUPIN THE ⅢRD 血煙の石川五ェ門グッズ(和巾着/手ぬぐい/ポストカード)をプレゼントするキャンペーンも実施する。

原作:モンキー・パンチ©TMS

