M.2対応SSDが2基まで搭載可能なお買い得変換カードがアイネックスから

M.2対応SSDが2基まで搭載可能なPCI Express x4変換カード「AIF-06」がアイネックスから発売された。この手の製品としては安価な点も特徴だ。
|M.2対応SSDが2基まで搭載可能なPCI Express x4変換カード「AIF-06」
「AIF-06」は、Serial ATAとPCI Express接続のM.2 SSDスロットを各1基搭載した変換カード。基板上段のSerial ATA（Key B）は電力をPCI Expressスロットから供給し、SATAコネクターに接続したケーブルでデータ通信。下段のPCI-Express（Key M）はx4接続でNVMe SSDが利用でき同時使用も可能だ。
付属品にはロープロファイル用ブラケットや固定用ネジなど。
|SATAとPCI Express対応のSSDが同時に利用可能。熱対策用としても使えそうだ
価格は1680円(税抜)。パソコンショップアークやオリオスペック、ツクモパソコン本店、ツクモDOS/Vパソコン館、TSUKUMO eX.、テクノハウス東映、東映ランド、ドスパラ パーツ館、パソコン工房秋葉原BUYMORE店で販売中だ。