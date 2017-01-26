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アイネックス「AIF-06」

M.2対応SSDが2基まで搭載可能なお買い得変換カードがアイネックスから

2017年01月26日 22時12分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

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　M.2対応SSDが2基まで搭載可能なPCI Express x4変換カード「AIF-06」がアイネックスから発売された。この手の製品としては安価な点も特徴だ。

M.2対応SSDが2基まで搭載可能なPCI Express x4変換カード「AIF-06」

　「AIF-06」は、Serial ATAとPCI Express接続のM.2 SSDスロットを各1基搭載した変換カード。基板上段のSerial ATA（Key B）は電力をPCI Expressスロットから供給し、SATAコネクターに接続したケーブルでデータ通信。下段のPCI-Express（Key M）はx4接続でNVMe SSDが利用でき同時使用も可能だ。

　付属品にはロープロファイル用ブラケットや固定用ネジなど。

SATAとPCI Express対応のSSDが同時に利用可能。熱対策用としても使えそうだ

　価格は1680円(税抜)。パソコンショップアークやオリオスペック、ツクモパソコン本店、ツクモDOS/Vパソコン館、TSUKUMO eX.、テクノハウス東映、東映ランド、ドスパラ パーツ館、パソコン工房秋葉原BUYMORE店で販売中だ。

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