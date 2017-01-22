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2017年も注目はSIMフリースマホ！ 人気端末全カタログ ― 第4回 目的をハッキリ決めてからの購入がお勧め サブ機や家族用にも！ 人気SIMフリースマホ全カタログ 【エントリー編】 文● ドロイドさん（アスキースマホ総研）



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1万円台でもほぼ問題なく使えるが

サブ機や家族用など目的をハッキリさせてから購入しよう

市場でたくさん販売されているSIMフリースマホの中から、注目モデルをASCII編集部がピックアップして紹介する本特集。【高性能機編】、【ミドルハイ編】、【ミドルクラス編】に続いて掲載するのは、税抜1万円台で購入できる【エントリーモデル編】だ。

税抜1万4800円で4000mAhバッテリーを搭載するFREETEL「Priori 4」

2～3万円台のミドルクラスが指紋センサーやオクタコアCPUの搭載など、相当に“使える”モデルになっているだけに、1万円台、それ以下の価格帯のスマホはやや微妙な存在になったと言えるが、電話やメール、SNS中心であれば不満無く使える性能を持っている。家族に持たせる用、海外で最悪盗難／紛失しても大丈夫なサブ用など、利用目的がハッキリしているのであれば買いとなる。

人気SIMフリースマホ

【家族用やサブ用に適し、4型台もあるエントリーモデル編】

●ASUS「ZenFone 3 MAX」

●FREETEL「Priori 4」

●gooのスマホ「g06」

●ASUS「ZenFone Go」

●ASUS「ZenFone 2 Laser（5型）」

●FREETEL「SAMURAI MIYABI」

●FREETEL「priori 3S LTE」

●FREETEL「Priori 3 LTE」

●TCL「ALCATEL ONETOUCH IDOL 3」

ZenFone 3 Max Priori 4 g06 メーカー ASUS FREETEL クロスリンクマーケティング 価格 2万1384円 1万5984円 8424円 ディスプレー 5.2型液晶 5型液晶 4型液晶 画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 480×800ドット サイズ 73.7×149.5

×8.55mm 71.5×144.8

×9.5mm 63.2×126

×10.8mm 重量 160g 167g 129g CPU MediaTek

MT6737M 1.25GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6737 1.3GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6737M 1.1GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 1GB 内蔵ストレージ 16GB 16GB 8GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDHC

（最大32GB） OS Android 6.0 Android 6.0

（7.0予定） Android 6.0 LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7/8

/18/19/26/28

/38/41 1/3/5/8/18/19

/28/41 1/3/19 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8 1/5/6/8/19 1/6 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE × × × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：5メガ リア：8メガ

／イン：5メガ リア：5メガ

／イン：2メガ バッテリー容量 4100mAh 4000mAh 1700mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ × × SIM形状 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM microSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ シルバー、ゴールド、グレー マットブラック、シルバー、ブルー、ピンク、グリーン、パープル（6色同梱） gooRed、ホワイト、ブラック、カーキ、ピンク、インディゴ 発売時期 2017年1月 2017年1月 2016年9月

ZenFone Go ZenFone 2 Laser

（5型） SAMURAI MIYABI メーカー ASUS ASUS FREETEL 価格 2万1384円 1万9224円 約1万7000円 ディスプレー 5.5型液晶 5型液晶 5型液晶 画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 720×1280ドット サイズ 76.9×151

×10.7mm 71.5×143.7

×3.5～10.5mm 72×142

×8.2mm 重量 160g 145g 150g CPU Snapdragon 400

1.4GHz

（クアッドコア） Snapdragon 410

1.2GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6735 1.3GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 2GB 内蔵ストレージ 16GB 16GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大64GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 5.1 Android 5.0→6.0 Android 5.1 LTE対応バンド 1/3/5/6/7/8

/9/18/19/28/38 1/3/5/6/8/9

/18/19/28 1/3/8/19 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE ○ ○ × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：8メガ

／イン：5メガ リア：13メガ

／イン：5メガ リア：13メガ

／イン：5メガ バッテリー容量 3010mAh 2400mAh 2200mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー × × × SIM形状 microSIM×2 microSIM×2 microSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ ブラック、ホワイト、ブルー、レッド、ピンク ブラック、ホワイト、レッド、ゴールド、グレー ブラック、ホワイト、シャンパンゴールド 発売時期 2016年3月 2015年8月 2015年10月

priori 3S LTE Priori3 LTE ALCATEL ONETOUCH IDOL 3 メーカー FREETEL FREETEL TCLコミュニケーション 価格 約1万7000円 約1万2000円 約2万円 ディスプレー 5型液晶 4.5型液晶 5.5型液晶 画面解像度 720×1280ドット 480×854ドット 1080×1920ドット サイズ 72×144

×9.4mm 65×132

×8.9mm 74.14×152.7

×7.4mm 重量 161g 120g 141g CPU MediaTek

MT6735P 1GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6735M 1GHz

（クアッドコア） Snapdragon 615

1.5GHz＋1GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 2GB 1GB 2GB 内蔵ストレージ 16GB 8GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 5.1 Android 5.1 Android 5.0→6.0 LTE対応バンド 1/3/7/8/19 1/3/8/19 1/3/7/8/19/20 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/6/8/19 1/6/8/19 1/2/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE × × × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：8メガ

／イン：2メガ リア：8メガ

／イン：2メガ リア：13メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 4000mAh 2100mAh 2910mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー × × × SIM形状 micro＋nanoSIM 標準＋microSIM microSIM USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ マットブラック、パールホワイト、ネイビー ブラック、ホワイト、ヌーディーベージュ、ビビットオレンジ、ルビーレッド、ミントブルー ダークグレイ、メタリックシルバー、ソフトゴールド 発売時期 2016年2月 2015年11月 2015年8月

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