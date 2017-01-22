2017年も注目はSIMフリースマホ！ 人気端末全カタログ ― 第4回
目的をハッキリ決めてからの購入がお勧め
サブ機や家族用にも！ 人気SIMフリースマホ全カタログ 【エントリー編】
2017年01月22日 12時00分更新
1万円台でもほぼ問題なく使えるが
サブ機や家族用など目的をハッキリさせてから購入しよう
市場でたくさん販売されているSIMフリースマホの中から、注目モデルをASCII編集部がピックアップして紹介する本特集。【高性能機編】、【ミドルハイ編】、【ミドルクラス編】に続いて掲載するのは、税抜1万円台で購入できる【エントリーモデル編】だ。
|税抜1万4800円で4000mAhバッテリーを搭載するFREETEL「Priori 4」
2～3万円台のミドルクラスが指紋センサーやオクタコアCPUの搭載など、相当に“使える”モデルになっているだけに、1万円台、それ以下の価格帯のスマホはやや微妙な存在になったと言えるが、電話やメール、SNS中心であれば不満無く使える性能を持っている。家族に持たせる用、海外で最悪盗難／紛失しても大丈夫なサブ用など、利用目的がハッキリしているのであれば買いとなる。
人気SIMフリースマホ
【家族用やサブ用に適し、4型台もあるエントリーモデル編】
●ASUS「ZenFone 3 MAX」
●FREETEL「Priori 4」
●gooのスマホ「g06」
●ASUS「ZenFone Go」
●ASUS「ZenFone 2 Laser（5型）」
●FREETEL「SAMURAI MIYABI」
●FREETEL「priori 3S LTE」
●FREETEL「Priori 3 LTE」
●TCL「ALCATEL ONETOUCH IDOL 3」
|ZenFone 3 Max
|Priori 4
|g06
|メーカー
|ASUS
|FREETEL
|クロスリンクマーケティング
|価格
|2万1384円
|1万5984円
|8424円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5型液晶
|4型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|480×800ドット
|サイズ
|73.7×149.5
×8.55mm
|71.5×144.8
×9.5mm
|63.2×126
×10.8mm
|重量
|160g
|167g
|129g
|CPU
|MediaTek
MT6737M 1.25GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6737 1.3GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6737M 1.1GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|1GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|8GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDHC
（最大32GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 6.0
（7.0予定）
|Android 6.0
|LTE対応バンド
|1/2/3/4/5/7/8
/18/19/26/28
/38/41
|1/3/5/8/18/19
/28/41
|1/3/19
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8
|1/5/6/8/19
|1/6
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|×
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：8メガ
／イン：5メガ
|リア：5メガ
／イン：2メガ
|バッテリー容量
|4100mAh
|4000mAh
|1700mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|×
|×
|SIM形状
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|microSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|シルバー、ゴールド、グレー
|マットブラック、シルバー、ブルー、ピンク、グリーン、パープル（6色同梱）
|gooRed、ホワイト、ブラック、カーキ、ピンク、インディゴ
|発売時期
|2017年1月
|2017年1月
|2016年9月
|ZenFone Go
|
ZenFone 2 Laser
（5型）
|SAMURAI MIYABI
|メーカー
|ASUS
|ASUS
|FREETEL
|価格
|2万1384円
|1万9224円
|約1万7000円
|ディスプレー
|5.5型液晶
|5型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|76.9×151
×10.7mm
|71.5×143.7
×3.5～10.5mm
|72×142
×8.2mm
|重量
|160g
|145g
|150g
|CPU
|Snapdragon 400
1.4GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 410
1.2GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6735 1.3GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大64GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 5.1
|Android 5.0→6.0
|Android 5.1
|LTE対応バンド
|1/3/5/6/7/8
/9/18/19/28/38
|1/3/5/6/8/9
/18/19/28
|1/3/8/19
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|1/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|○
|○
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：8メガ
／イン：5メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|3010mAh
|2400mAh
|2200mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|×
|×
|×
|SIM形状
|microSIM×2
|microSIM×2
|microSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|ブラック、ホワイト、ブルー、レッド、ピンク
|ブラック、ホワイト、レッド、ゴールド、グレー
|ブラック、ホワイト、シャンパンゴールド
|発売時期
|2016年3月
|2015年8月
|2015年10月
|priori 3S LTE
|Priori3 LTE
|ALCATEL ONETOUCH IDOL 3
|メーカー
|FREETEL
|FREETEL
|TCLコミュニケーション
|価格
|約1万7000円
|約1万2000円
|約2万円
|ディスプレー
|5型液晶
|4.5型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|480×854ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|72×144
×9.4mm
|65×132
×8.9mm
|74.14×152.7
×7.4mm
|重量
|161g
|120g
|141g
|CPU
|MediaTek
MT6735P 1GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6735M 1GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 615
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|1GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|8GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 5.1
|Android 5.1
|Android 5.0→6.0
|LTE対応バンド
|1/3/7/8/19
|1/3/8/19
|1/3/7/8/19/20
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/6/8/19
|1/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|×
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：8メガ
／イン：2メガ
|リア：8メガ
／イン：2メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|4000mAh
|2100mAh
|2910mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|×
|×
|×
|SIM形状
|micro＋nanoSIM
|標準＋microSIM
|microSIM
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|マットブラック、パールホワイト、ネイビー
|ブラック、ホワイト、ヌーディーベージュ、ビビットオレンジ、ルビーレッド、ミントブルー
|ダークグレイ、メタリックシルバー、ソフトゴールド
|発売時期
|2016年2月
|2015年11月
|2015年8月
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