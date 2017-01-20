人気ゲーミングPCが1万円引きでSSD付き！　ドスパラの「半期決算売り尽くしセール」

1月20日からドスパラ通販サイトおよび全国のドスパラ店舗にて特価セール「半期決算売り尽くしセール」を開催している。

最新CPU"特大"ポイントバックキャンペーン

ドスパラ会員を対象に、指定の第7世代インテル Core プロセッサー（Kaby Lake）とマザーボードの同時購入で、最大5000円分のポイントバックキャンペーンを開始している。さらに同時開催の各種割引キャンペーンとも併用可能だ。

期間 1月19日～1月27日10:00、ドスパラ店頭では1月20日～1月26日



詳細サイト http://www.dospara.co.jp/5info/cts_intelcpu_pointback_camp

人気No.1ゲーミングPCが1万円引き

期間限定でゲーミングPC「GALLERIA XT」の1万円引きで販売。さらに、525GBのSSDを無料でプレゼントする。

詳細ページ http://www.dospara.co.jp/5info/cts_hanki_kessan_2017

Windows7 搭載パソコンセール

3万2378円の「Regulus AM セーフティサービス特別モデル」などWindows7搭載パソコンを多数用意。

詳細ページ http://www.dospara.co.jp/5info/cts_win7hp

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