6700mAhで重量126g
e☆イヤホン、RAVPowerの1000円台で買える世界最軽量モバイルバッテリー
2017年01月20日 12時30分更新
文● 小林 編集●ASCII
|RAVPower RP-PB060
e☆イヤホンは1月20日、“RAVPower”ブランドのモバイルバッテリー3モデルを1月21日に国内先行販売すると発表した。1000円台から購入可能な低価格と、コンパクトなサイズを特徴とする。低価格で高音質なBluetoothイヤホンを提供するブランド“TaoTronics”（タオトロニクス）と同グループのブランドで、米国で創業、現在は中国の深センに本社を置いている。
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|左から「RP-PB060」（6700mAh／1599円）、「RP-PB061」（12000mAh／2500円）、「RP-PB052／3699円」（22000mAh）
まず「RP-PB060」（6700mAh／1599円）、「RP-PB061」（12000mAh／2500円）、「RP-PB052／3699円」（22000mAh）の3モデルからはじめる。
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|RP-PB060
特にRP-PB060は重量126g、幅9.4×高さ2.2×奥行き4.5㎝と5200mAh以上のモバイルバッテリーとしては世界最軽量、最小体積をうたっている。iSmart 2.0対応で機器に応じて、自動的に最大2.4Aまでの最適な電流を判別する。
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|RP-PB061
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|パッケージ簡素だがしゃれたデザイン
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|中身
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|バッテリー本体のほか、ポーチ、USBケーブルが付属する
RP-PB061は幅13×高さ2.4×奥行き5.6cmで、重量は236g。2台同時充電に対応（各ポート最大2.4A、合計最大3.4A）。iSmart 2.0対応。
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|RP-PB052
RP-PB052は幅16.5×高さ2.4×奥行き7㎝で、重量は415g。3台同時充電に対応（各ポート最大2.4A、合計最大5.8A）。iSmart 2.0対応。
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