15％オフ！ Core i7も搭載できるミニPC「ESPRIMO DH WD1/A3」

富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。
各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。
幅8.9cmの小型デスクトップ「ESPRIMO WD1/A3」
キャンペーン対象製品のひとつは、富士通 WEB MARTで限定販売している2016年10月モデルで、幅8.9cmのスリム筐体を特徴とする「ESPRIMO WD1/A3」。主な構成例は以下の通り。
通常の直販価格は7万7760円からで、15％オフクーポンを利用すると6万6096円からとなる。
|「ESPRIMO WD1/A3」
- ・Celeron G3900T／Core i3-6100T／Core i7-6700T
- ・4／8／16GBメモリー
- ・500GB／1TB HDD
- ・256GB／512GB SSD
- ・ディスプレーなし／20型（1600×900）ノングレア／24型（1920×1080）ノングレア
- ・DVDスーパーマルチドライブ／BDXL対応Blu-ray Discドライブ
- ・なし／Office Personal Premium／Office Home and Business Premium
- ・Windows 10 Home（64bit）
|クーポン＆特典内容
|特典内容
|効果
|対象
|割引クーポン
|20％オフ
|WF1/B1
|19％オフ
|WF2/A3
|18％オフ
|WD2/A3
|15％オフ
|WD1/A3
|10％オフ
|FH77/B1、FH53/B1、FH52/B1
|メモリーアップグレード
|8／16／32GBメモリーへ、通常ウェブ価格の半額で変更可能
|カスタムメイドモデル
|テレビ機能
|地上・BS・110度CSデジタルチューナーを通常ウェブ価格の3000円オフで追加可能
|WF2/A3シリーズ
|ディスプレーの追加
|20型／24型ディスプレーの追加が最大12000円オフ
|WD1/A3、WD2/A3シリーズ
|Office
|Microsoft Office、KINGSOFT Officeを最大3000円オフで追加可能
|カスタムメイドモデル
|送料
|無料
|全製品
|保証期間のアップグレード
|3年 延長保証（通常保証の期間延長＋2年間）が無料
|カスタムメイドモデル
|5年 延長保証（通常保証の期間延長＋4年間）が1万80円
|ワイド保証（3年間の保証拡張）が1万80円