メ〜テレ、「チームしゃちほこ」のVRコンテンツ体験プロジェクトを始動！

メ〜テレ制作の音楽番組、「BOMBER-E」が、名古屋を中心に活躍するアイドルグループ「チームしゃちほこ」のVR映像が楽しめるVRコンテンツを制作した。

「チームしゃちほこ」のメンバーがカラオケを盛り上げたり、ミュージックビデオの中に視聴者が入り込んだりといった体験ができる。

これらのVRコンテンツは、2月11日(土)からジャパンレンタカーが運営する「ジャパンカラオケ」の愛知県内6店舗にて、「チームしゃちほこVRカラオケ」を利用することで体験可能だ。

「VRカラオケ」では、VRゴーグルを装着してカラオケを始めると、ルーム内に「チームしゃちほこ」が登場する。そして、VR機器のマイク入力を解析することによって、カラオケの音に反応し、一緒にカラオケを盛り上げてくれる。

VRコンテンツのイメージ

「VRミュージックビデオ」は、再生を開始すると「チームしゃちほこ」が登場。音楽番組「BOMBER-E」や冠番組「ゆるしゃち」のセットの雰囲気を楽しめる。

サービス概要 「チームしゃちほこVRカラオケ」

■予約開始:2017年1月14日 15:00

■貸出期間:2017年2月11日〜3月20日

■貸出店舗:ジャパンカラオケ四軒家店、南陽茶屋店、大曽根店、津島店、岡崎店、星崎店(全6店舗)

■予約方法:対象店舗にて電話予約

■主 催:ジャパンレンタカー株式会社



(C)STARDUST PROMOTION., INC. ALL RIGHTS ARE RESERVED

