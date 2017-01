VRで本格シューティングが楽しめる ダズル、Gear VR向けFPSゲーム「Ninja and Princess」がOculus Storeにて公開 文● たかヰトモき/Mogura VR



Ninja and Princess

ダズルは、Gear VR向けVRシューティングゲーム「Ninja and Princess」を1月13日にOculus Storeで公開した。

価格は無料。Gear VRのOculus Homeからダウンロードが可能だ。

プレイヤーはMaster Ninja Hanzoというニンジャとなって、迫り来るゾンビからお姫様の救出を目指す。刀、爆弾、マシンガン、手裏剣の4種の武器を、Gear VRのタッチパッドをスワイプして変更しつつ、タップで攻撃しながら進んでいく。

全10ステージとコンテンツボリュームも豊富だ。

本作は、ダズルが過去に出したシューティングゲーム「オハナちゃん」の開発ノウハウを活かして、より楽しいシューティングゲームを目指して制作された。

「日本の企業が作ったVRシューティングゲーム」の面白さを世界に発信したいと考えたため、忍者がモチーフとなったとのこと。グラフィックにこだわり、軽量、ハイクオリティーになるようダズルがすべて制作した。

(c) 2017 Dazzle Inc. All Rights Reserved.

