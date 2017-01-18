ハイレゾデビューにオススメのオーディオプレーヤーが上海問屋から

税込1万9999円で購入できるDSD対応オーディオプレーヤー「Hi-Fiオーディオプレーヤー H6」(型番：DN-914258)が上海問屋から発売。ドスパラ秋葉原本館で販売中だ。
|税込1万9999円で購入できるDSD対応オーディオプレーヤー「Hi-Fiオーディオプレーヤー H6」
「Hi-Fiオーディオプレーヤー H6」は、ハイレゾ音源の再生も可能なDSD対応オーディオプレーヤー。メタリックカラーの本体はサイズ106(W)×64(D)×15(H)mmで、重量は約167g。タッチパネルで直感的な操作が可能なディスプレーは、TFT2.4インチ(240×320ドット)。再生対応ファイルはDSD、WAV、FLAC、APE、ALAC、MP1、MP2、MP3。対応インピーダンスは16～600Ω、音量は120段階というスペックだ。
|設定画面では、表示言語変更、スリープモードやディスプレーの明るさ、オートパワーオフなどの各種設定を変更できる
また、バッテリー容量は2500mAhで、再生時間は約15時間(DSD64のファイルをボリューム100で聞いた場合)。充電時間は約4時間。外部メモリーはMicro SDXCが128GBまで対応している。