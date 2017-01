日本エイサー、マルチプロゲーミング「SCARZ」とスポンサー契約締結

日本エイサーは1月18日、ゲーミングブランド「Predator(プレデター)」において、マルチプロゲーミング「SCARZ」とスポンサー契約を締結したことを発表した。SCARZとPredatorが互いのポテンシャルを十二分に引き出し合うことで、eスポーツの躍進を目指し、共同でさまざまな活動に取り組んでいくとしている。

SCARZは9部門のeスポーツタイトルにて50名で活動している。2017年度も各部門で日本国内の頂点を目指すだけでなく、海外で行なわれるトーナメントへの進出を目指すとしている。

2017年度活動タイトル



League of Legends

Dota2

HearthStone

Shadowverse

World of Tanks

Counter-Strike: Global Offensive

Alliance of Valiant Arms

Overwatch

BLACK SQUAD

FIFA

Call of Duty

SCARZ代表の友利洋一氏は今回のスポンサー契約に際して、「Predatorを使用することにより、選手が今まで出来なかった事が可能になり、最大限の力で行なえる。高品質の新しい可能性を体感することにより、更なる高みと楽しさをPredatorと一緒にたくさん発信したい」とコメントした。

今回の発表を記念して、日本エイサーのTwitter(@AcerJapan)をフォローして該当のツイートをリツイートしてくれた人の中から抽選で3名に「Predator」のオリジナルジャケットをプレゼントするキャンペーンを実施する。

