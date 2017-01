ドスパラ、「Kaby Lake」搭載のフィギュアヘッズ推奨パソコン3モデル

GALLERIA フィギュアヘッズ 推奨パソコン XT

ドスパラは1月17日、 GALLERIA フィギュアヘッズ 推奨パソコンのインテル第7世代 Coreプロセッサー「Kaby Lake」を搭載したゲーミングパソコン3モデルの販売を開始した。

既存のGALLERIA「フィギュアヘッズ」推奨パソコンと同様に、購入者特典としてゲーム内アイテム「GALLERIA装甲セット」と「100,000 BIT」が付属する。製品のスペックや価格は以下の通りだ。

GALLERIA フィギュアヘッズ 推奨パソコン XT Core i7-7700(3.60GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX1060 6GB、2TB HDD+525GB SSD、Windows 10 Home 64bit、15万6578円

GALLERIA フィギュアヘッズ 推奨パソコン XF Core i7-7700(3.60GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 1070 8GB、2TB HDD+525GB SSD、Windows 10 Home 64bit、17万8178円

GALLERIA フィギュアヘッズ 推奨モデル XG Core i7-7700(3.60GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX1080 8GB、2TB HDD+525GB SSD、Windows 10 Home 64bit、22万1378円

©2015 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

