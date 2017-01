グランツーリスモSPORT、東京オートサロン2017で日本初公開！

1月13日から15日にかけて幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2017」で、2017年に発売予定のリアルドライビングシミュレーターソフト「グランツーリスモSPORT」が試遊できる「グランツーリスモ」ブースが出展されることがわかった。

「グランツーリスモ」ブースでは、日本初公開となる、PS4 Proを使用した4K&HDR試遊や、PlayStation VR(PSVR)での試遊も実施される。ほかにもシングルプレイ試遊や対戦プレイ試遊が用意されているとのこと。

東京オートサロン 概要

開催日時

2017年1月13日(金) 14:00〜19:00 一般特別公開

1月14日(土)9:00〜19:00 一般公開

1月15(日)9:00〜17:00 一般公開

開催場所

幕張メッセ(日本コンベンションセンター)

国際展示場ホール1〜11、国際会議場、イベントホール、屋外展示場

千葉県千葉市美浜区中瀬2-1



「グランツーリスモ」ブース 概要

ブース出展場所

ホール4 2F通路

出展内容

・PS4RPro試遊

・PS VR試遊

・シングルプレイ試遊

・対戦プレイ試遊

(PSVR試遊およびシングルプレイ試遊には、イベント当日に「グランツーリスモ」ブース内で配布する整理券が必要。PS4 Proおよび対戦プレイ試遊は待機列に並ぶことで順次体験可能)



(C)Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.