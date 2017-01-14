2017年も注目はSIMフリースマホ！ 人気端末全カタログ ― 第3回
コストを重視してSIMフリースマホを選ぶならこのクラス
2万円台でも機能は十分、指紋センサーも！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルクラス編】
2017年01月14日 15時00分更新
格安SIMとのセットでコストを抑えるならこのクラス！
とはいえ、指紋センサー搭載など性能も十分
|税抜1万9800円でDSDSにも対応する話題の1台、“gooのスマホ”「g07」
ASCII編集部が選ぶ、注目のSIMフリースマホの特長とスペックをすべて紹介する本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】に続く第3回は、【ミドルクラス編】をお届けする。
ここに来て、注目度がアップしているのが、2万円台が中心のこのクラス。少し前だとこの価格帯では性能的にはやや物足りない感があったが、昨年後半頃からリリースされたモデルはオクタコアCPUや3GBメモリー、指紋センサーを搭載する製品が増えてきた。キャリアのスマホからの移行でも不満を感じる機会は少ないはず。
また少し前のモデルでも値下げによって、このクラスに下りてきたためにお買い得な製品があったり、国内メーカー製端末では防水・防塵やおサイフケータイに対応するモデルもある。
人気SIMフリースマホ
【性能アップで注目度アップの2万円台のミドルクラス編】
●gooのスマホ「g07」
●ASUS「ZenFone 3 Laser」
●FREETEL「SAMURAI RAIJIN（雷神）」
●富士通「arrows M03」
●シャープ「AQUOS SH-M04」
●ファーウェイ「HUAWEI P9lite」
●FREETEL「SAMURAI REI（麗）」
●TCL「Alcatel SHINE LITE」
●ファーウェイ「HUAWEI GR5」
●ZTE「BLADE V7 Lite」
●ZTE「Blade V580」
●ASUS「ZenFone Max」
|g07
|ZenFone 3 Laser
|SAMURAI RAIJIN
|メーカー
|コヴィア・ネットワークス
|ASUS
|FREETEL
|価格
|2万1384円
|3万24円
|3万2184円
|ディスプレー
|5.5型液晶
|5.5型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|75.6×152
×7.9mm
|76×149
×7.9mm
|76×153
×8.7mm
|重量
|150g
|150g
|183g
|CPU
|MediaTek MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
|MediaTek MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
（7.0予定）
|Android 6.0
|Android 7.0
|LTE対応バンド
|1/3/8/19
|1/2/3/5/6/7/8
/18/19/28/38/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/28
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/6/8
|1/2/5/6/8/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|×
|○
|CA対応
|×
|×
|○（2CC）
|au VoLTE
|×
|○
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|3000mAh
|5000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|USB端子
|Type-C
|microUSB
|Type-C
|カラバリ
|ホワイト、ブラック
|シルバー、ゴールド
|シルバー、マットブラック、マットネイビー
|発売時期
|2016年12月
|2016年11月
|2017年1月
|arrows M03
|AQUOS SH-M04
|HUAWEI P9 lite
|メーカー
|富士通
|シャープ
|ファーウェイ
|価格
|3万円台半ば
|3万円台半ば
|2万円台半ば
|ディスプレー
|5型液晶
|5型液晶
|5.2型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|72×144
×7.8mm
|71×143
×8.3mm
|72.6×146.8
×7.5mm
|重量
|141g
|138g
|147g
|CPU
|Snapdragon 410
1.2GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|Huawei Kirin 650
2GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大200GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 6.0
|Android 6.0
（7.0予定）
|LTE対応バンド
|1/3/8/19/26
|1/3/19/26
|1/3/5/7/8/19
/28/40
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/19
|1/6/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|○
|○
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13.1メガ
／イン：5メガ
|リア：13.1メガ
／イン：5メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|2580mAh
|2700mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|○／○
|○／○
|×／×
|指紋センサー
|×
|×
|○
|SIM形状
|nanoSIM
|nanoSIM
|nanoSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|ピンク、ブラック、ホワイト、（シャンパンゴールド、グリーン）
|White、Navy、（Red）
|ゴールド、ホワイト、ブラック
|発売時期
|2016年7月
|2016年12月
|2016年6月
|SAMURAI REI
|Alcatel SHINE LITE
|HUAWEI GR5
|メーカー
|FERETEL
|TCLコミュニケーション
|ファーウェイ
|価格
|2万2161円
|2万3544円
|2万6784円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|720×1280ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|71.5×145.8
×7.2mm
|71.2×141.5
×7.45mm
|76.3×151.3
×8.15mm
|重量
|136g
|156g
|158g
|CPU
|MediaTek MT6753
1.3GHz
（オクタコア）
|MediaTek MT6737
1.3GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 616
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|16GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
（7.0予定）
|Android 7.0
|Android 5.1
|LTE対応バンド
|1/3/7/8/18/19/20
|1/3/7/19/26
|1/3/5/7/8/19
/28/40
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/6/8/19
|1/5/6/8/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|×
|○
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|2800mAh
|2460mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|micro＋nanoSIM
|nanoSIM×2
|microSIM
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|メタルブラック、メタルシルバー、シャンパンゴールド、ピンクゴールド、スカイブルー
|ピュア・ホワイト、サテン・ゴールド、プライム・ブラック
|ゴールド、シルバー、グレー
|発売時期
|2016年5月
|2016年12月
|2016年2月
|BLADE V7 Lite
|Blade V580
|ZenFone Max
|メーカー
|ZTE
|ZTE
|ASUS
|価格
|2万3544円
|約2万8000円
|約2万8000円
|ディスプレー
|5型液晶
|5.5型
|5.5型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|1080×1920ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|70.2×143.8
×7.9mm
|77.2×155.3
×8.55mm
|77.5×156
×5.2～10.55mm
|重量
|135g
|165g
|202g
|CPU
|MediaTek
MT6735P 1GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6753 1.3GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 410
1.2GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDHC
（最大32GB）
|microSDHC
（最大32GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 5.1
|Android 5.0→6.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/8/19
|1/3/8/19
|1/3/5/6/8/9
/18/19/28
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/6/8/19
|1/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|×
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：8メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|2500mAh
|3000mAh
|5000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|×
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|microSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|シルバー、グレー
|シルバー、グレー
|ブラック、ホワイト
|発売時期
|2016年7月
|2016年3月
|2016年3月