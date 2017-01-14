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2017年も注目はSIMフリースマホ！ 人気端末全カタログ ― 第3回 コストを重視してSIMフリースマホを選ぶならこのクラス 2万円台でも機能は十分、指紋センサーも！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルクラス編】 文● ドロイドさん（アスキースマホ総研）



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格安SIMとのセットでコストを抑えるならこのクラス！

とはいえ、指紋センサー搭載など性能も十分

税抜1万9800円でDSDSにも対応する話題の1台、“gooのスマホ”「g07」

ASCII編集部が選ぶ、注目のSIMフリースマホの特長とスペックをすべて紹介する本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】に続く第3回は、【ミドルクラス編】をお届けする。

ここに来て、注目度がアップしているのが、2万円台が中心のこのクラス。少し前だとこの価格帯では性能的にはやや物足りない感があったが、昨年後半頃からリリースされたモデルはオクタコアCPUや3GBメモリー、指紋センサーを搭載する製品が増えてきた。キャリアのスマホからの移行でも不満を感じる機会は少ないはず。

また少し前のモデルでも値下げによって、このクラスに下りてきたためにお買い得な製品があったり、国内メーカー製端末では防水・防塵やおサイフケータイに対応するモデルもある。

人気SIMフリースマホ

【性能アップで注目度アップの2万円台のミドルクラス編】

●gooのスマホ「g07」

●ASUS「ZenFone 3 Laser」

●FREETEL「SAMURAI RAIJIN（雷神）」

●富士通「arrows M03」

●シャープ「AQUOS SH-M04」

●ファーウェイ「HUAWEI P9lite」

●FREETEL「SAMURAI REI（麗）」

●TCL「Alcatel SHINE LITE」

●ファーウェイ「HUAWEI GR5」

●ZTE「BLADE V7 Lite」

●ZTE「Blade V580」

●ASUS「ZenFone Max」

g07 ZenFone 3 Laser SAMURAI RAIJIN メーカー コヴィア・ネットワークス ASUS FREETEL 価格 2万1384円 3万24円 3万2184円 ディスプレー 5.5型液晶 5.5型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 75.6×152

×7.9mm 76×149

×7.9mm 76×153

×8.7mm 重量 150g 150g 183g CPU MediaTek MT6750T

1.5GHz＋1GHz

（オクタコア） Snapdragon 430

1.4GHz

（オクタコア） MediaTek MT6750T

1.5GHz＋1GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 3GB 4GB 4GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 64GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0

（7.0予定） Android 6.0 Android 7.0 LTE対応バンド 1/3/8/19 1/2/3/5/6/7/8

/18/19/28/38/41 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/19/28 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/6/8 1/2/5/6/8/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ × ○ CA対応 × × ○（2CC） au VoLTE × ○ × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：8メガ リア：16メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 3000mAh 3000mAh 5000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM USB端子 Type-C microUSB Type-C カラバリ ホワイト、ブラック シルバー、ゴールド シルバー、マットブラック、マットネイビー 発売時期 2016年12月 2016年11月 2017年1月

arrows M03 AQUOS SH-M04 HUAWEI P9 lite メーカー 富士通 シャープ ファーウェイ 価格 3万円台半ば 3万円台半ば 2万円台半ば ディスプレー 5型液晶 5型液晶 5.2型液晶 画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 1080×1920ドット サイズ 72×144

×7.8mm 71×143

×8.3mm 72.6×146.8

×7.5mm 重量 141g 138g 147g CPU Snapdragon 410

1.2GHz

（クアッドコア） Snapdragon 430

1.4GHz＋1.1GHz

（オクタコア） Huawei Kirin 650

2GHz＋1.7GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 2GB 内蔵ストレージ 16GB 16GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大200GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0

（7.0予定） LTE対応バンド 1/3/8/19/26 1/3/19/26 1/3/5/7/8/19

/28/40 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/6/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE ○ ○ × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：13.1メガ

／イン：5メガ リア：13.1メガ

／イン：5メガ リア：13メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 2580mAh 2700mAh 3000mAh 防水／防塵 ○／○ ○／○ ×／× 指紋センサー × × ○ SIM形状 nanoSIM nanoSIM nanoSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ ピンク、ブラック、ホワイト、（シャンパンゴールド、グリーン） White、Navy、（Red） ゴールド、ホワイト、ブラック 発売時期 2016年7月 2016年12月 2016年6月

SAMURAI REI Alcatel SHINE LITE HUAWEI GR5 メーカー FERETEL TCLコミュニケーション ファーウェイ 価格 2万2161円 2万3544円 2万6784円 ディスプレー 5.2型液晶 5型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 720×1280ドット 1080×1920ドット サイズ 71.5×145.8

×7.2mm 71.2×141.5

×7.45mm 76.3×151.3

×8.15mm 重量 136g 156g 158g CPU MediaTek MT6753

1.3GHz

（オクタコア） MediaTek MT6737

1.3GHz

（クアッドコア） Snapdragon 616

1.5GHz＋1.2GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 2GB 内蔵ストレージ 32GB 16GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0

（7.0予定） Android 7.0 Android 5.1 LTE対応バンド 1/3/7/8/18/19/20 1/3/7/19/26 1/3/5/7/8/19

/28/40 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/6/8/19 1/5/6/8/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE × ○ × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：5メガ リア：13メガ

／イン：5メガ バッテリー容量 2800mAh 2460mAh 3000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 micro＋nanoSIM nanoSIM×2 microSIM USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ メタルブラック、メタルシルバー、シャンパンゴールド、ピンクゴールド、スカイブルー ピュア・ホワイト、サテン・ゴールド、プライム・ブラック ゴールド、シルバー、グレー 発売時期 2016年5月 2016年12月 2016年2月

BLADE V7 Lite Blade V580 ZenFone Max メーカー ZTE ZTE ASUS 価格 2万3544円 約2万8000円 約2万8000円 ディスプレー 5型液晶 5.5型 5.5型液晶 画面解像度 720×1280ドット 1080×1920ドット 720×1280ドット サイズ 70.2×143.8

×7.9mm 77.2×155.3

×8.55mm 77.5×156

×5.2～10.55mm 重量 135g 165g 202g CPU MediaTek

MT6735P 1GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6753 1.3GHz

（オクタコア） Snapdragon 410

1.2GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 2GB 内蔵ストレージ 16GB 16GB 16GB 外部メモリー microSDHC

（最大32GB） microSDHC

（最大32GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0 Android 5.1 Android 5.0→6.0 LTE対応バンド 1/3/5/8/19 1/3/8/19 1/3/5/6/8/9

/18/19/28 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/6/8/19 1/6/8/19 1/2/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE × × × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：8メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：5メガ リア：13メガ

／イン：5メガ バッテリー容量 2500mAh 3000mAh 5000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ × SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 microSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ シルバー、グレー シルバー、グレー ブラック、ホワイト 発売時期 2016年7月 2016年3月 2016年3月

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