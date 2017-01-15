【格安データ通信SIM】約2万円の「ZenFone 3 Max」発売、Moto Zに新色も

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はZenFone 3シリーズのエントリーモデル「ZenFone 3 Max」が発売。また、Moto Modsによる機能拡張が話題のMoto Zに新色が追加された。

ZenFone 3シリーズの新モデル「ZenFone 3 Max」が発売

税抜1万9800円の「ZenFone 3 Max」が発売

モトローラの「Moto Z」に黒×金の新カラバリ

ZenFone 3 Maxはバッテリーが自慢のZenFone 3シリーズの最安モデルで、価格は税抜1万9800円。スペックはHD解像度の5.2型液晶、MediaTek製クアッドコアCPU（MT6737M 1.25GHz）、2GBメモリー、16GBストレージ、13メガカメラ（イン5メガ）、Android 6.0など、エントリークラスながら、4100mAhの大容量バッテリーを搭載。また付属ケーブルで他の端末に給電する機能も持っている。カラバリはシルバー、ゴールド、グレーの3色。

一方、モトローラのフラグシップ機「Moto Z」には、新色の「ブラックゴールド」が追加された（1月下旬以降に発売予定）。Moto Zは5.2mmの超薄型ボディーと、背面に磁石で追加機器を貼り付けて機能を追加する「Moto Mods」が話題の1台。新色では、ブラックをベースにしながらも、側面のフレームがローズゴールドの組み合わせとなっている。

ブラック＋ローズゴールドのMoto Zの新色が登場

月1000円前後の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE BIGLOBE

LTE・3G エントリープラン IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3240円 3240円 3240円（BIC SIMは3229円） 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） 3日／

540MB

SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB

／1GB等 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 322円／

538円等 初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金 通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB ― SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） 公衆Wi-Fi × ○ × × × 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

ニフティ

NifMo

3GBプラン nuroモバイル 3GBプラン So-net

0 SIM イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 972円

／500MB

540円

／100MB

2268円

／500MB

4104円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 1日／

650MB ― 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi ○ × × × × × 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBE

LTE・3G ライトSプラン ワイヤレスゲート

FONプレミアムプラン 170MB/日

コース 5GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日

170MB 月5GB 月6GB 月6GB 月6GB 無制限

／3Mbps 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps ― 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 1600円 初期費用 3240円 3240円（BIC SIMは3229円） 3240円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB ― 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― 条件

非公表 SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） ○

（200円） 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ ○（FON） 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし なし

b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

PREMIUM

LTE使い放題プラン U-mobile

データ専用

5GB ぷららモバイルLTE 定額無制限プラン 高速定額 おかわりSIM 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 無制限

／3Mbps 制限時の

通信速度 ― 200kbps 200kbps ― 128kbps ― 月額料金 2138円 540～

1620円 1566円 2678円 1598円 2980円 初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション ― 1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB ― 通信制御 ― 3日／

360MB

（低速時） 3日／

1GB

条件非公表 ― SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ○

（162円） 公衆Wi-Fi × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 5GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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