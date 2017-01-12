超小型イヤフォンながらマイクも内蔵してハンズフリー通話にも利用可能
ケースがモバイルバッテリーにもなっている左右分離イヤフォン「Beat-in Power Bank」
2017年01月12日 17時24分更新
|「ワイヤレスイヤホン Beat-in Power Bank（ビートイン パワーバンク）モバイルバッテリー付き Bluetooth 4.1対応 左右 完全独立型 超小型」
ロア・インターナショナルは1月12日、左右分離型のワイヤレスイヤフォン「Beat-in Power Bank」を発売した。
本体サイズは直径13.9×長さ21mm、重量約4.4g（片側）という超小型軽量の左右分離型イヤフォン。接続はBluetooth Ver.4.1（AAC／SBC）。マイクも内蔵しておりハンズフリー通話にも利用できる。
|4色が用意される
イヤフォンは連続最大3時間の再生／連続最大4時間の通話が可能。収納ケースには2100mAhのリチウムイオンバッテリーを内蔵しており、収納したイヤフォンを充電できるほか、スマホなどへ給電するモバイルバッテリーとしても利用できる。収納ケースのサイズはおよそ幅41×高さ91×長さ23.5mm、重量約84g。価格は1万8997円。