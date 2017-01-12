Amazonセール速報：AndroidとiPhoneがつなげるエレコムのUSBタップが10%オフ！

Amazon.co.jpでは、エレコムの新型USBタップの発売に合わせて「エレコムのモバイルUSBタップ新発売キャンペーン」を実施している。
注文時にクーポンを適用することで、価格が10%になるというもの。
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|エレコム USB タップ iPhone&android対応 USB2ポート AC 1個口 PSE適合 縦向き 2A ホワイト MOT-U05-2122WH
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|エレコム USB タップ iPhone&android対応 USB3ポート AC 1個口 PSE適合 横向き 2A ブラック MOT-U04-2132BK
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|エレコム USB タップ iPhone&android対応 USB3ポート AC 1個口 PSE適合 縦向き 2A ブラック MOT-U05-2132BK
対象となるのは「MOT-U04」「MOT-U05」「MOT-U06」シリーズ。ACタップとUSB充電ポートが一体化した製品で、Android端末やiOS端末の充電にも利用できる。発売日は1月16日となるが、すでに予約注文を受け付けており、予約時にもクーポンは適用可能だ。
セールは2月28日まで。