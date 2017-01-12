終了間近！ 「HP Spectre 13」買うと旅行券が当たる!? －HP Directplus

日本HPの直販サイト「HP Directplus」では、「HP Spectre 13シリーズと出かけようキャンペーン」を実施中だ（1月12日現在。最新の情報はHP Directplusを参照のこと）。
HP Spectre 13を購入後、Twitter、Instagramにハッシュタグ「#Spectreと出かけよう」をつけて、購入したSpectre 13を持ち出している写真を投稿すると、1名にRING BELLの選べる宿泊ギフト＆食事ギフト（4万円相当）が当たるというもの。
HP Spectre 13は同社個人向けPCの最上位ラインにあたるシリーズで、アルミニウムやガラスなどを素材に使用した質の高いデザインが特徴。現行モデルはプロセッサーにCore i7-7500U／Core i5-7200Uを採用し、販売価格はCore i5-7200Uモデルが13万9800円、Core i7-5500Uが15万9800円。
応募締め切りは1月22日。性能だけでなく、外観や「持つ喜び」にも着目して開発されたノートPC。以前から購入を検討していた読者は、この機会にぜひ手に入れてみてはいかがだろう？※表記価格はすべて税抜き