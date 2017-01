「丸亀製麺」冬ならでは「鴨ねぎうどん」スタート：今日は何の日

・「丸亀製麺」冬ならでは「鴨ねぎうどん」スタート

「丸亀製麺」は「鴨ねぎうどん」を全国で発売する。1月11日から3月上旬までの期間限定。並が620円。



鴨ねぎうどんは、たっぷりの鴨肉のおいしさと焼きねぎの風味が楽しめる、この時期限定の自信作とのこと。弾力のあるもも肉と、脂の甘みがおいしいロース、2種類の部位の鴨肉を使用。鴨ならではの肉の旨みと脂の甘さを楽しめる。



鴨肉と相性の良い焼きねぎと、アクセントとして刻み柚子と三つ葉がトッピング。

以下はアスキーがピックアップした本日開始のイベントや製品発売の予定。

グルメ

・タリーズコーヒー「タリーズスノーマンラテ」期間限定発売

タリーズコーヒーは「タリーズスノーマンラテ」など期間限定商品を1月11日発売する。

タリーズスノーマンラテは、一昨年、北海道限定ドリンクとして販売され好評だったため、昨年は東北・北信越にもエリアを拡大し展開した。全国展開は今年初めて。

ホワイトチョコの優しい甘さを加えたカフェラテにふわふわのマシュマロをトッピングし、雪だるまに見立て、タリーズフェロー(従業員)がその表情を描いて提供する。雪だるまは一杯ずつ表情が少しずつ異なってくるぞ。

デジタル

・エントリーからプロまで使用できるEarSonicsのイヤモニ発売

ヤマハミュージックジャパンはフランスのEarSonics(イヤーソニックス)のインイヤーモニターの新モデル2機種「ES3」「ES2」を、1月11日に発売する。価格はe☆イヤホンでES3が8万4240円、ES2が6万2640円。

ハイレゾ音源にも対応しており、立体的で輪郭が明瞭な奥行きのあるサウンドが特長。ES2はES3のクリアなサウンドに比べ、よりダークなトーンにフォーカスしたサウンドだという。

・着るワンオク! ONE OK ROCKの新曲を全身で体感できるジャケット試聴会

国内外で活躍するロックバンド「ONE OK ROCK」は1月11日にニューアルバム「Ambitions」を発売する。約2年ぶりとなる新譜リリースを記念して、「WEARABLE ONE OK ROCK」なるデバイスを開発し、今日10日と11日にかけて、渋谷のタワーレコード8階にて「世界初の着る試聴会」を開催する。

WEARABLE ONE OK ROCKはASCII.jpでも連載をもつメディアアーティストの落合陽一氏が開発。フライトジャケットのMA-1とライダースの2種類が制作され、それぞれ16チャンネル、20個のスピーカーを内部に装着し、周波数や音圧を高度な技術で調整しつつも、しっかりと着られる軽さを実現している。

“キュン”とくる本日おすすめのLINEスタンプ

・黄色のひよこ

イエローチック日常生活用語。

