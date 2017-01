バイオハザードのS.T.A.R.S.とアンブレラのマークがフロアマットに！

「バイオハザード ビッグサイズフロアマット(S.T.A.R.S./アンブレラ)」

カプコンは1月10日、オフィシャル通販サイト「イーカプコン」でフロアマット「バイオハザード ビッグサイズフロアマット(S.T.A.R.S./アンブレラ)」の予約受付を開始した。3月31日に発売予定で、価格は各6264円。

S.T.A.R.S. アンブレラ

本製品は、バイオハザードシリーズに登場する「S.T.A.R.S.」と「アンブレラ」のマークの形のフロアマット。表面はアクリル製パイルを使用し、マークのデザインに合わせて毛足の長短をつけることで、立体感を持たせている。また、裏面は滑り止め加工を施している。

毛足の長短でマークが立体的に

なお、本製品は「イーカプコン限定リクエスト企画」の新アイテムで、一定量の注文があった商品のみ商品化される。商品化の決定はイーカプコンおよび予約時のメールアドレス宛に案内する。

