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モッツァレラ、ゴーダ、ゴルゴンゾーラの3種のチーズをミックス

バーガーキング、冬にぴったりな白い「スノーチーズワッパー」

2017年01月10日 15時31分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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SNOW CHEESE WHOPPER（スノーチーズ ワッパー）

　バーガーキングは1月10日、雪をイメージした白いチーズのハンバーガーメニュー「SNOW CHEESE WHOPPER（スノーチーズ ワッパー）」を発表。1月20日に発売する。

　淡泊なモッツァレラチーズ、コクのあるゴルゴンゾーラ、独特な風味のゴルゴンゾーラの3種のチーズを使用し、ビーフパティと野菜と一緒に5インチ（約13cm）のバンズでサンド。また、手軽な4インチ（約9cm）の「SNOW CHEESE WHOPPER Jr.」も用意される。

SNOW CHEESE WHOPPER（左）およびSNOW CHEESE WHOPPER Jr.（右）

　価格はスノーチーズ ワッパーが690円、Jr.が490円（いずれも単品、ポテトMセットはそれぞれ990円、790円）。3月中旬までの発売を予定。

SNOW CHEESE WHOPPER（左）およびSNOW CHEESE WHOPPER Jr.（右）

　また、100円～のお手軽スナックメニュー「BK POCKET」の新メニューとして、「ベルギーチョコレートパイ」（100円）および4インチバンズの「チキンバーガー」（150円）を追加。1月20日より販売する。

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