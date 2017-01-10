バーガーキング、冬にぴったりな白い「スノーチーズワッパー」

|SNOW CHEESE WHOPPER（スノーチーズ ワッパー）
バーガーキングは1月10日、雪をイメージした白いチーズのハンバーガーメニュー「SNOW CHEESE WHOPPER（スノーチーズ ワッパー）」を発表。1月20日に発売する。
淡泊なモッツァレラチーズ、コクのあるゴルゴンゾーラ、独特な風味のゴルゴンゾーラの3種のチーズを使用し、ビーフパティと野菜と一緒に5インチ（約13cm）のバンズでサンド。また、手軽な4インチ（約9cm）の「SNOW CHEESE WHOPPER Jr.」も用意される。
|SNOW CHEESE WHOPPER（左）およびSNOW CHEESE WHOPPER Jr.（右）
価格はスノーチーズ ワッパーが690円、Jr.が490円（いずれも単品、ポテトMセットはそれぞれ990円、790円）。3月中旬までの発売を予定。
|SNOW CHEESE WHOPPER（左）およびSNOW CHEESE WHOPPER Jr.（右）
また、100円～のお手軽スナックメニュー「BK POCKET」の新メニューとして、「ベルギーチョコレートパイ」（100円）および4インチバンズの「チキンバーガー」（150円）を追加。1月20日より販売する。