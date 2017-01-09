2017年も注目はSIMフリースマホ！ 人気端末全カタログ ― 第2回
オクタコアCPUや指紋センサーはもはや常識、DSDS対応モデルも増加中
3～4万で十分以上の性能！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルハイ編】
2017年01月09日 12時00分更新
SIMフリースマホなら、3～4万円でも高性能
オクタコアCPUや指紋センサーはあって当たり前に
|ZenFone 3
キャリアの人気スマホにも負けない高性能なSIMフリースマホを紹介した【フラグシップ編】に続いて紹介するのは、主に3～4万円台の【ミドルハイ編】。フルHD解像度のディスプレーやオクタコアCPU、指紋センサーの搭載など、十分以上の性能となり、一世代二世代前の高性能スマホから乗り換えても、進化を感じられる内容になっている。
また、デザイン面でも進化が見られ、スリムでプレミアムなメタル筐体の採用は一般的に。さらに国内での同時待受も可能な4G＋3GのデュアルSIMデュアルスタンバイ対応（DSDS対応）機も増加中だ。
|honor 8
そんなミドルハイクラスの人気モデルについて、スペックと特長をまとめて紹介していく。
人気SIMフリースマホ
【3～4万円で十分以上に使える性能と機能 ミドルハイ編】
●ASUS「ZenFone 3」
●ファーウェイ「honor 8」
●TCL「Alcatel IDOL 4」
●ZTE「AXON 7 mini」
●モトローラ「Moto Z Play」
●モトローラ「Moto G4 Plus」
●ZTE「BLADE V7 MAX」
●ZTE「AXON mini」
●FREETEL「SAMURAI 極」
|ZenFone 3
|honor 8
|Alcatel IDOL 4
|メーカー
|ASUS
|ファーウェイ
|TCLコミュニケーション
|価格
|4万2984円
|4万6224円
|約3万4000円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5.2型液晶
|5.2型
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|73.9×146.8
×7.69mm
|71×145.5
×7.45mm
|76.5×152.9
×7.87mm
|重量
|144g
|153g
|135g
|CPU
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Huawei Kirin 950
2.3GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|4GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大512GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 6.0
（7.0予定）
|Android 6.0
|LTE対応バンド
|1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28
/38/39/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/20
/38/40
|1/3/7/18/19/20
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|×
|×
|CA対応
|○（2CC）
|○（2CC）
|×
|au VoLTE
|○
|×
|○
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|リア：12メガ×2
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|2650mAh
|3000mAh
|2610mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|×
|SIM形状
|micro＋nanoSIM
|nanoSIM
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|サファイアブラック、パールホワイト
|サファイアブルー、サンライズゴールド、パールホワイト
|ゴールド、メタリックシルバー
|発売時期
|2016年10月
|2016年9月
|2016年11月
|AXON 7 mini
|Moto Z Play
|Moto G4 Plus
|メーカー
|ZTE
|Motorola Mobility
|Motorola Mobility
|価格
|約3万8000円
|5万8104円
|約3万5000円
|ディスプレー
|5.2型有機EL
|5.5型有機EL
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|71×147.5
×7.8mm
|76.4×156.4
×6.99mm
|76.5×152.9
×7.87mm
|重量
|153g
|165g
|157g
|CPU
|Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 617
1.5GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|3GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 6.0
|Android 6.0
|LTE対応バンド
|1/3/8/19/28/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/20/28
/38/40/41
|1/3/5/7/8/19
/20/28/40
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|○
|CA対応
|○（2CC）
|×
|×
|au VoLTE
|×
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：5メガ
|リア：16メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|2700mAh
|3510mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|microSIM×2
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|イオンゴールド、クオーツグレー
|ブラック、ホワイト
|ブラック、ホワイト
|発売時期
|2016年10月
|2016年10月
|2016年7月
|BLADE V7 MAX
|AXON mini
|SAMURAI 極
|メーカー
|ZTE
|ZTE
|FREETEL
|価格
|約3万5000円
|約3万3000円
|3万2184円
|ディスプレー
|5.5型液晶
|5.2型有機EL
|6型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1440×2560ドット
|サイズ
|77×154
×7.2mm
|70×143.5
×7.9mm
|82.9×159.5
×8.9mm
|重量
|167g
|132g
|182g
|CPU
|MediaTek MT6755M
1.8GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 615
1.5GHz
（オクタコア）
|MediaTek MT6795
2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|3GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 5.1
|Android 5.1→6.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/8/19
|1/3/19
|1/3/7/8/19
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/6/8/19
|1/6/19
|1/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|×
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：21メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|2800mAh
|3400mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|micro＋nanoSIM
|USB端子
|Type-C
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|ゴールド、シルバー
|イオンゴールド、クロームシルバー
|黒、白、和柄（受注生産）
|発売時期
|2016年9月
|2015年12月
|2015年11月