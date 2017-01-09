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2017年も注目はSIMフリースマホ！　人気端末全カタログ ― 第2回

オクタコアCPUや指紋センサーはもはや常識、DSDS対応モデルも増加中

3～4万で十分以上の性能！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルハイ編】

2017年01月09日 12時00分更新

文● ドロイドさん（アスキースマホ総研

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SIMフリースマホなら、3～4万円でも高性能
オクタコアCPUや指紋センサーはあって当たり前に

ZenFone 3

　キャリアの人気スマホにも負けない高性能なSIMフリースマホを紹介した【フラグシップ編】に続いて紹介するのは、主に3～4万円台の【ミドルハイ編】。フルHD解像度のディスプレーやオクタコアCPU、指紋センサーの搭載など、十分以上の性能となり、一世代二世代前の高性能スマホから乗り換えても、進化を感じられる内容になっている。

　また、デザイン面でも進化が見られ、スリムでプレミアムなメタル筐体の採用は一般的に。さらに国内での同時待受も可能な4G＋3GのデュアルSIMデュアルスタンバイ対応（DSDS対応）機も増加中だ。

honor 8

　そんなミドルハイクラスの人気モデルについて、スペックと特長をまとめて紹介していく。

人気SIMフリースマホ
【3～4万円で十分以上に使える性能と機能 ミドルハイ編】

●ASUS「ZenFone 3
●ファーウェイ「honor 8
●TCL「Alcatel IDOL 4
●ZTE「AXON 7 mini
●モトローラ「Moto Z Play
●モトローラ「Moto G4 Plus
●ZTE「BLADE V7 MAX
●ZTE「AXON mini
●FREETEL「SAMURAI 極

　 ZenFone 3 honor 8 Alcatel IDOL 4
メーカー ASUS ファーウェイ TCLコミュニケーション
価格 4万2984円 4万6224円 約3万4000円
ディスプレー 5.2型液晶 5.2型液晶 5.2型
画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット
サイズ 73.9×146.8
×7.69mm		 71×145.5
×7.45mm		 76.5×152.9
×7.87mm
重量 144g 153g 135g
CPU Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）		 Huawei Kirin 950
2.3GHz＋1.8GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 3GB 4GB 3GB
内蔵ストレージ 32GB 32GB 16GB
外部メモリー microSDXC
（最大2TB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大512GB）
OS Android 6.0 Android 6.0
（7.0予定）		 Android 6.0
LTE対応バンド 1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28
/38/39/40/41		 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/20
/38/40		 1/3/7/18/19/20
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G × ×
CA対応 ○（2CC） ○（2CC） ×
au VoLTE ×
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：16メガ
／イン：8メガ		 リア：12メガ×2
／イン：8メガ		 リア：13メガ
／イン：8メガ
バッテリー容量 2650mAh 3000mAh 2610mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー ×
SIM形状 micro＋nanoSIM nanoSIM nanoSIM×2
USB端子 Type-C Type-C microUSB
カラバリ サファイアブラック、パールホワイト サファイアブルー、サンライズゴールド、パールホワイト ゴールド、メタリックシルバー
発売時期 2016年10月 2016年9月 2016年11月
　 AXON 7 mini Moto Z Play Moto G4 Plus
メーカー ZTE Motorola Mobility Motorola Mobility
価格 約3万8000円 5万8104円 約3万5000円
ディスプレー 5.2型有機EL 5.5型有機EL 5.5型液晶
画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット
サイズ 71×147.5
×7.8mm		 76.4×156.4
×6.99mm		 76.5×152.9
×7.87mm
重量 153g 165g 157g
CPU Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 617
1.5GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 3GB 3GB 3GB
内蔵ストレージ 32GB 32GB 32GB
外部メモリー microSDXC microSDXC
（最大2TB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0
LTE対応バンド 1/3/8/19/28/41 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/20/28
/38/40/41		 1/3/5/7/8/19
/20/28/40
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G
CA対応 ○（2CC） × ×
au VoLTE × × ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：16メガ
／イン：8メガ		 リア：16メガ
／イン：5メガ		 リア：16メガ
／イン：5メガ
バッテリー容量 2700mAh 3510mAh 3000mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 microSIM×2
USB端子 Type-C Type-C microUSB
カラバリ イオンゴールド、クオーツグレー ブラック、ホワイト ブラック、ホワイト
発売時期 2016年10月 2016年10月 2016年7月
　 BLADE V7 MAX AXON mini SAMURAI 極
メーカー ZTE ZTE FREETEL
価格 約3万5000円 約3万3000円 3万2184円
ディスプレー 5.5型液晶 5.2型有機EL 6型液晶
画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1440×2560ドット
サイズ 77×154
×7.2mm		 70×143.5
×7.9mm		 82.9×159.5
×8.9mm
重量 167g 132g 182g
CPU MediaTek MT6755M
1.8GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 615
1.5GHz
（オクタコア）		 MediaTek MT6795
2GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 3GB 3GB 3GB
内蔵ストレージ 32GB 32GB 32GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 6.0 Android 5.1 Android 5.1→6.0
LTE対応バンド 1/3/5/8/19 1/3/19 1/3/7/8/19
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/6/8/19 1/6/19 1/6/8/19
DSDS 4G＋3G × ×
CA対応 × × ×
au VoLTE × × ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：16メガ
／イン：8メガ		 リア：13メガ
／イン：8メガ		 リア：21メガ
／イン：8メガ
バッテリー容量 3000mAh 2800mAh 3400mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM
USB端子 Type-C microUSB microUSB
カラバリ ゴールド、シルバー イオンゴールド、クロームシルバー 黒、白、和柄（受注生産）
発売時期 2016年9月 2015年12月 2015年11月

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