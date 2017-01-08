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2017年も注目はSIMフリースマホ！　人気端末全カタログ ― 第1回

カメラにディスプレー、DSDSと全部を求めるならこのクラス！

ファーウェイかASUSか 人気SIMフリースマホ全紹介 【フラグシップ編】

2017年01月08日 12時00分更新

文● ドロイドさん（アスキースマホ総研

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ダブルレンズのファーウェイに最強スペックのZenFone
モトローラやFREETELも！　性能重視のユーザー向け

2017年頭の時点で最注目のフラグシップ級のSIMフリースマホ「HUAWEI Mate 9」

　昨年末にさらに次々と新製品が登場したSIMフリースマホ。そのたくさんの機種の中から、ASCII編集部が魅力的と判断した製品をピックアップして、その全機種の特徴やスペックを紹介する本特集。

　第1回目は、高速CPUやダブルレンズに代表される多機能カメラ、DSDS対応など、スマホを使うなら高性能モデルじゃないと！　というユーザー向けの【フラグシップ編】だ。（今後【ミドルハイ編】【ミドルクラス編】【エントリークラス編】【Windowsスマホ編】と掲載予定）。価格帯的には6万円前後が中心だが、スペックに妥協したくないなら、やっぱりこのクラスだ。

　また、フラグシップからミドルハイクラスで対応が広がっているのが、デュアルSIMデュアルスタンバイ（DSDS）機能。4G＋3Gでの対応により、仕事用SIMとプライベート用SIMで同時に待ち受けたり、音声定額SIMと格安のデータSIMを組み合わせるなど、さまざまな使い方が可能。スペック表ではDSDS対応の有無もチェックしてほしい。

ZenFone 3の上位モデルはau VoLTEにも対応し、ドコモ網とau網が同時に使える製品もあり！

人気SIMフリースマホ
【キャリアスマホ以上の魅力的な機能と性能 フラグシップ編】

●ファーウェイ「HUAWEI Mate 9
●ASUS「ZenFone 3 Deluxe（5.7型）
●ASUS「ZenFone 3 Deluxe（5.5型）
●ASUS「ZenFone 3 Ultra
●ファーウェイ「HUAWEI P9
●モトローラ「Moto Z
●FREETEL「SAMURAI 極2
●ZTE「AXON 7
●レノボ「PHAB2 Pro
iPhone 7／iPhone 7 Plus／iPhone SE

　 HUAWEI Mate 9 ZenFone 3 Deluxe
（5.7型） 		ZenFone 3 Deluxe
（5.5型）
メーカー ファーウェイ ASUS ASUS
価格 6万5664円 9万6984円 6万264円
ディスプレー 5.9型液晶 5.7型有機EL 5.5型液晶
画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット
サイズ 78.9×156.9
×7.9mm		 77.4×156.4
×7.5mm		 76.7×151.4
×7.8mm
重量 190g 172g 160g
CPU HUAWEI Kirin 960
2.4GHz＋1.8GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 821
2.4GHz
（クアッドコア）		 Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB 6GB 4GB
内蔵ストレージ 64GB 256GB 64GB
外部メモリー microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大2TB）		 microSDXC
（最大2TB）
OS Android 7.0 Android 6.0 Android 6.0
LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7
/8/9/12/17/19/20
/25/26/28/29
/38/39/40/41		 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19/20
/26/28/29/30
/38/39/40/41		 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19/20
/26/28
/38/39/40/41
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/2/4/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G
CA対応 ○（3CC） ○（3CC） ○（2CC）
au VoLTE × ×
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：12＋20メガ
／イン：8メガ		 リア：23メガ
／イン：8メガ		 リア：16メガ
／イン：8メガ
バッテリー容量 4000mAh 3000mAh 3000mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM
USB端子 Type-C Type-C Type-C
カラバリ シャンパンゴールド、ムーンライトシルバー シルバー、ゴールド シルバー、ゴールド
発売時期 2016年12月 2016年10月 2016年10月
　 ZenFone 3 Ultra HUAWEI P9 Moto Z
メーカー ASUS ファーウェイ Motorola Mobility
価格 6万4584円 5万4864円 9万2664円
ディスプレー 6.8型液晶 5.2型液晶 5.5型有機EL
画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1440×2560ドット
サイズ 93.9×186.4
×6.8mm		 70.9×145
×6.95mm		 75.3×155
×5.2mm
重量 233g 144g 134g
CPU Snapdragon 652
1.8GHz
（オクタコア）		 HUAWEI Kirin 955
2.5GHz＋1.8GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 820
1.8GHz＋1.3GHz
（クアッドコア）
内蔵メモリー 4GB 3GB 4GB
内蔵ストレージ 32GB 32GB 64GB
外部メモリー microSDXC
（最大2TB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大2TB）
OS Android 6.0 Android 6.0
（7.0予定）		 Android 6.0
LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28
/38/40/41 		1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/20/26
/28/38/39/40		 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/20
/25/28/38/40/41
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G ×
CA対応 ○（2CC） ○（2CC） ×
au VoLTE × ×
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：23メガ
／イン：8メガ		 リア：12メガ×2
／イン：8メガ		 リア：13メガ
／イン：5メガ
バッテリー容量 4600mAh 3000mAh 2600mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM nanoSIM×2
USB端子 Type-C Type-C Type-C
カラバリ シルバー、グレー、ローズゴールド ミスティックシルバー、チタニウムグレー、レッド、ブルー ブラック、ホワイト
発売時期 2016年12月 2016年6月 2016年10月
　 SAMURAI 極2 AXON 7 PHAB2 Pro
メーカー FREETEL ZTE レノボ
価格 5万3784円 約6万円 5万3784円
ディスプレー 5.7型有機EL 5.5型有機EL 6.4型液晶
画面解像度 1440×2560ドット 1440×2560ドット 1440×2560ドット
サイズ 77.5×157.2
×7.2mm		 75×151.7
×7.9mm		 88.57×179.83
×6.96～10.7mm
重量 168g 175g 259g
CPU MediaTeK
Helio X20 MT6797
2.3GHz＋2GHz
＋1.4GHz（10コア）		 Snapdragon 820
2.15GHz
（クアッドコア）		 Snapdragon 652
1.8GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB 4GB 4GB
内蔵ストレージ 64GB 64GB 64GB
外部メモリー × microSDXC microSD
OS Android 6.0
（7.0予定）		 Android 6.0
（7.0予定）		 Android 6.0
LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/28		 1/3/8/19/28/41 1/3/5/8/38/41
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3
3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/6/8/19 1/5/8
DSDS 4G＋3G ×
CA対応 ○（2CC） ○（2CC） ×
au VoLTE × × ×
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：16メガ
／イン：8メガ		 リア：20メガ
／イン：8メガ		 リア：16メガ
／イン：8メガ
バッテリー容量 3400mAh 3250mAh 4050mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM×2
USB端子 Type-C Type-C microUSB
カラバリ メタルシルバー イオンゴールド、クオーツグレー ガンメタルグレー、シャンパンゴールド
発売時期 2016年12月 2016年10月 2016年11月
　 iPhone 7 Plus iPhone 7 iPhone SE
メーカー アップル
価格 9万2664円(32)
10万4544円(128)
11万6424円(256)		 7万8624円(32)
9万504円(128)
10万2384円(256)		 4万8384円(16)
5万3784円(64)
ディスプレー 5.5型液晶 4.7型液晶 4型液晶
画面解像度 1080×1920ドット 750×1334ドット 640×1136ドット
サイズ 77.9×158.2
×7.3mm		 67.1×138.3
×7.1mm		 58.6×123.8
×7.6mm
重量 188g 138g 113g
CPU A10 A9
内蔵ストレージ 32/128/256GB 16/64GB
外部メモリー ×
OS iOS 10 iOS 9→10
LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/17/18/19/20/21/25/26/27
/28/29/30/38/39/40/41		 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19/20
/25/26/28
/38/39/40/41
（うちドコモ） 1/3/19/21 1/3/19
CA対応 ○（3CC） ○（2CC）
au VoLTE
無線LAN IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：12メガ×2
／イン：7メガ		 リア：12メガ
／イン：7メガ		 リア：12メガ
／イン：1.2メガ
防水／防塵 ○／○ ×／×
SIM形状 nanoSIM
カラバリ ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック（128/256GBのみ） シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド
発売時期 2016年9月 2016年3月

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