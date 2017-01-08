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2017年も注目はSIMフリースマホ！ 人気端末全カタログ ― 第1回 カメラにディスプレー、DSDSと全部を求めるならこのクラス！ ファーウェイかASUSか 人気SIMフリースマホ全紹介 【フラグシップ編】 文● ドロイドさん（アスキースマホ総研）



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ダブルレンズのファーウェイに最強スペックのZenFone

モトローラやFREETELも！ 性能重視のユーザー向け

2017年頭の時点で最注目のフラグシップ級のSIMフリースマホ「HUAWEI Mate 9」

昨年末にさらに次々と新製品が登場したSIMフリースマホ。そのたくさんの機種の中から、ASCII編集部が魅力的と判断した製品をピックアップして、その全機種の特徴やスペックを紹介する本特集。

第1回目は、高速CPUやダブルレンズに代表される多機能カメラ、DSDS対応など、スマホを使うなら高性能モデルじゃないと！ というユーザー向けの【フラグシップ編】だ。（今後【ミドルハイ編】【ミドルクラス編】【エントリークラス編】【Windowsスマホ編】と掲載予定）。価格帯的には6万円前後が中心だが、スペックに妥協したくないなら、やっぱりこのクラスだ。

また、フラグシップからミドルハイクラスで対応が広がっているのが、デュアルSIMデュアルスタンバイ（DSDS）機能。4G＋3Gでの対応により、仕事用SIMとプライベート用SIMで同時に待ち受けたり、音声定額SIMと格安のデータSIMを組み合わせるなど、さまざまな使い方が可能。スペック表ではDSDS対応の有無もチェックしてほしい。

ZenFone 3の上位モデルはau VoLTEにも対応し、ドコモ網とau網が同時に使える製品もあり！

人気SIMフリースマホ

【キャリアスマホ以上の魅力的な機能と性能 フラグシップ編】

●ファーウェイ「HUAWEI Mate 9」

●ASUS「ZenFone 3 Deluxe（5.7型）」

●ASUS「ZenFone 3 Deluxe（5.5型）」

●ASUS「ZenFone 3 Ultra」

●ファーウェイ「HUAWEI P9」

●モトローラ「Moto Z」

●FREETEL「SAMURAI 極2」

●ZTE「AXON 7」

●レノボ「PHAB2 Pro」

●iPhone 7／iPhone 7 Plus／iPhone SE

HUAWEI Mate 9 ZenFone 3 Deluxe

（5.7型） ZenFone 3 Deluxe

（5.5型） メーカー ファーウェイ ASUS ASUS 価格 6万5664円 9万6984円 6万264円 ディスプレー 5.9型液晶 5.7型有機EL 5.5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 78.9×156.9

×7.9mm 77.4×156.4

×7.5mm 76.7×151.4

×7.8mm 重量 190g 172g 160g CPU HUAWEI Kirin 960

2.4GHz＋1.8GHz

（オクタコア） Snapdragon 821

2.4GHz

（クアッドコア） Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 6GB 4GB 内蔵ストレージ 64GB 256GB 64GB 外部メモリー microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大2TB） microSDXC

（最大2TB） OS Android 7.0 Android 6.0 Android 6.0 LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7

/8/9/12/17/19/20

/25/26/28/29

/38/39/40/41 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/18/19/20

/26/28/29/30

/38/39/40/41 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/18/19/20

/26/28

/38/39/40/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/4/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ ○ ○ CA対応 ○（3CC） ○（3CC） ○（2CC） au VoLTE × × ○ 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：12＋20メガ

／イン：8メガ リア：23メガ

／イン：8メガ リア：16メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 4000mAh 3000mAh 3000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM USB端子 Type-C Type-C Type-C カラバリ シャンパンゴールド、ムーンライトシルバー シルバー、ゴールド シルバー、ゴールド 発売時期 2016年12月 2016年10月 2016年10月

ZenFone 3 Ultra HUAWEI P9 Moto Z メーカー ASUS ファーウェイ Motorola Mobility 価格 6万4584円 5万4864円 9万2664円 ディスプレー 6.8型液晶 5.2型液晶 5.5型有機EL 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1440×2560ドット サイズ 93.9×186.4

×6.8mm 70.9×145

×6.95mm 75.3×155

×5.2mm 重量 233g 144g 134g CPU Snapdragon 652

1.8GHz

（オクタコア） HUAWEI Kirin 955

2.5GHz＋1.8GHz

（オクタコア） Snapdragon 820

1.8GHz＋1.3GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 4GB 3GB 4GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 64GB 外部メモリー microSDXC

（最大2TB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大2TB） OS Android 6.0 Android 6.0

（7.0予定） Android 6.0 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18

/19/20/26/28

/38/40/41 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/19/20/26

/28/38/39/40 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/19/20

/25/28/38/40/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ × ○ CA対応 ○（2CC） ○（2CC） × au VoLTE ○ × × 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：23メガ

／イン：8メガ リア：12メガ×2

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：5メガ バッテリー容量 4600mAh 3000mAh 2600mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM nanoSIM×2 USB端子 Type-C Type-C Type-C カラバリ シルバー、グレー、ローズゴールド ミスティックシルバー、チタニウムグレー、レッド、ブルー ブラック、ホワイト 発売時期 2016年12月 2016年6月 2016年10月

SAMURAI 極2 AXON 7 PHAB2 Pro メーカー FREETEL ZTE レノボ 価格 5万3784円 約6万円 5万3784円 ディスプレー 5.7型有機EL 5.5型有機EL 6.4型液晶 画面解像度 1440×2560ドット 1440×2560ドット 1440×2560ドット サイズ 77.5×157.2

×7.2mm 75×151.7

×7.9mm 88.57×179.83

×6.96～10.7mm 重量 168g 175g 259g CPU MediaTeK

Helio X20 MT6797

2.3GHz＋2GHz

＋1.4GHz（10コア） Snapdragon 820

2.15GHz

（クアッドコア） Snapdragon 652

1.8GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 4GB 4GB 内蔵ストレージ 64GB 64GB 64GB 外部メモリー × microSDXC microSD OS Android 6.0

（7.0予定） Android 6.0

（7.0予定） Android 6.0 LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/19/28 1/3/8/19/28/41 1/3/5/8/38/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3 3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/6/8/19 1/5/8 DSDS 4G＋3G ○ ○ × CA対応 ○（2CC） ○（2CC） × au VoLTE × × × 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：16メガ

／イン：8メガ リア：20メガ

／イン：8メガ リア：16メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 3400mAh 3250mAh 4050mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM×2 USB端子 Type-C Type-C microUSB カラバリ メタルシルバー イオンゴールド、クオーツグレー ガンメタルグレー、シャンパンゴールド 発売時期 2016年12月 2016年10月 2016年11月

iPhone 7 Plus iPhone 7 iPhone SE メーカー アップル 価格 9万2664円(32)

10万4544円(128)

11万6424円(256) 7万8624円(32)

9万504円(128)

10万2384円(256) 4万8384円(16)

5万3784円(64) ディスプレー 5.5型液晶 4.7型液晶 4型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 750×1334ドット 640×1136ドット サイズ 77.9×158.2

×7.3mm 67.1×138.3

×7.1mm 58.6×123.8

×7.6mm 重量 188g 138g 113g CPU A10 A9 内蔵ストレージ 32/128/256GB 16/64GB 外部メモリー × OS iOS 10 iOS 9→10 LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/17/18/19/20/21/25/26/27

/28/29/30/38/39/40/41 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/18/19/20

/25/26/28

/38/39/40/41 （うちドコモ） 1/3/19/21 1/3/19 CA対応 ○（3CC） ○（2CC） au VoLTE ○ 無線LAN IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：12メガ×2

／イン：7メガ リア：12メガ

／イン：7メガ リア：12メガ

／イン：1.2メガ 防水／防塵 ○／○ ×／× SIM形状 nanoSIM カラバリ ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック（128/256GBのみ） シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド 発売時期 2016年9月 2016年3月

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