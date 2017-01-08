2017年も注目はSIMフリースマホ！ 人気端末全カタログ ― 第1回
カメラにディスプレー、DSDSと全部を求めるならこのクラス！
ファーウェイかASUSか 人気SIMフリースマホ全紹介 【フラグシップ編】
2017年01月08日 12時00分更新
ダブルレンズのファーウェイに最強スペックのZenFone
モトローラやFREETELも！ 性能重視のユーザー向け
|2017年頭の時点で最注目のフラグシップ級のSIMフリースマホ「HUAWEI Mate 9」
昨年末にさらに次々と新製品が登場したSIMフリースマホ。そのたくさんの機種の中から、ASCII編集部が魅力的と判断した製品をピックアップして、その全機種の特徴やスペックを紹介する本特集。
第1回目は、高速CPUやダブルレンズに代表される多機能カメラ、DSDS対応など、スマホを使うなら高性能モデルじゃないと！ というユーザー向けの【フラグシップ編】だ。（今後【ミドルハイ編】【ミドルクラス編】【エントリークラス編】【Windowsスマホ編】と掲載予定）。価格帯的には6万円前後が中心だが、スペックに妥協したくないなら、やっぱりこのクラスだ。
また、フラグシップからミドルハイクラスで対応が広がっているのが、デュアルSIMデュアルスタンバイ（DSDS）機能。4G＋3Gでの対応により、仕事用SIMとプライベート用SIMで同時に待ち受けたり、音声定額SIMと格安のデータSIMを組み合わせるなど、さまざまな使い方が可能。スペック表ではDSDS対応の有無もチェックしてほしい。
|ZenFone 3の上位モデルはau VoLTEにも対応し、ドコモ網とau網が同時に使える製品もあり！
人気SIMフリースマホ
【キャリアスマホ以上の魅力的な機能と性能 フラグシップ編】
●ファーウェイ「HUAWEI Mate 9」
●ASUS「ZenFone 3 Deluxe（5.7型）」
●ASUS「ZenFone 3 Deluxe（5.5型）」
●ASUS「ZenFone 3 Ultra」
●ファーウェイ「HUAWEI P9」
●モトローラ「Moto Z」
●FREETEL「SAMURAI 極2」
●ZTE「AXON 7」
●レノボ「PHAB2 Pro」
●iPhone 7／iPhone 7 Plus／iPhone SE
|HUAWEI Mate 9
|
ZenFone 3 Deluxe
（5.7型）
|
ZenFone 3 Deluxe
（5.5型）
|メーカー
|ファーウェイ
|ASUS
|ASUS
|価格
|6万5664円
|9万6984円
|6万264円
|ディスプレー
|5.9型液晶
|5.7型有機EL
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|78.9×156.9
×7.9mm
|77.4×156.4
×7.5mm
|76.7×151.4
×7.8mm
|重量
|190g
|172g
|160g
|CPU
|HUAWEI Kirin 960
2.4GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 821
2.4GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|6GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|256GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大2TB）
|OS
|Android 7.0
|Android 6.0
|Android 6.0
|LTE対応バンド
|1/2/3/4/5/7
/8/9/12/17/19/20
/25/26/28/29
/38/39/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19/20
/26/28/29/30
/38/39/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19/20
/26/28
/38/39/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|○
|CA対応
|○（3CC）
|○（3CC）
|○（2CC）
|au VoLTE
|×
|×
|○
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12＋20メガ
／イン：8メガ
|リア：23メガ
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|4000mAh
|3000mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|カラバリ
|シャンパンゴールド、ムーンライトシルバー
|シルバー、ゴールド
|シルバー、ゴールド
|発売時期
|2016年12月
|2016年10月
|2016年10月
|ZenFone 3 Ultra
|HUAWEI P9
|Moto Z
|メーカー
|ASUS
|ファーウェイ
|Motorola Mobility
|価格
|6万4584円
|5万4864円
|9万2664円
|ディスプレー
|6.8型液晶
|5.2型液晶
|5.5型有機EL
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1440×2560ドット
|サイズ
|93.9×186.4
×6.8mm
|70.9×145
×6.95mm
|75.3×155
×5.2mm
|重量
|233g
|144g
|134g
|CPU
|Snapdragon 652
1.8GHz
（オクタコア）
|HUAWEI Kirin 955
2.5GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 820
1.8GHz＋1.3GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|3GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大2TB）
|OS
|Android 6.0
|Android 6.0
（7.0予定）
|Android 6.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28
/38/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/20/26
/28/38/39/40
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/20
/25/28/38/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|×
|○
|CA対応
|○（2CC）
|○（2CC）
|×
|au VoLTE
|○
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：23メガ
／イン：8メガ
|リア：12メガ×2
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|4600mAh
|3000mAh
|2600mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|カラバリ
|シルバー、グレー、ローズゴールド
|ミスティックシルバー、チタニウムグレー、レッド、ブルー
|ブラック、ホワイト
|発売時期
|2016年12月
|2016年6月
|2016年10月
|SAMURAI 極2
|AXON 7
|PHAB2 Pro
|メーカー
|FREETEL
|ZTE
|レノボ
|価格
|5万3784円
|約6万円
|5万3784円
|ディスプレー
|5.7型有機EL
|5.5型有機EL
|6.4型液晶
|画面解像度
|1440×2560ドット
|1440×2560ドット
|1440×2560ドット
|サイズ
|77.5×157.2
×7.2mm
|75×151.7
×7.9mm
|88.57×179.83
×6.96～10.7mm
|重量
|168g
|175g
|259g
|CPU
|MediaTeK
Helio X20 MT6797
2.3GHz＋2GHz
＋1.4GHz（10コア）
|Snapdragon 820
2.15GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 652
1.8GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|64GB
|64GB
|外部メモリー
|×
|microSDXC
|microSD
|OS
|Android 6.0
（7.0予定）
|Android 6.0
（7.0予定）
|Android 6.0
|LTE対応バンド
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/28
|1/3/8/19/28/41
|1/3/5/8/38/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3
|3G対応バンド
|1/5/6/8/19
|1/6/8/19
|1/5/8
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|×
|CA対応
|○（2CC）
|○（2CC）
|×
|au VoLTE
|×
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|リア：20メガ
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3400mAh
|3250mAh
|4050mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|メタルシルバー
|イオンゴールド、クオーツグレー
|ガンメタルグレー、シャンパンゴールド
|発売時期
|2016年12月
|2016年10月
|2016年11月
|iPhone 7 Plus
|iPhone 7
|iPhone SE
|メーカー
|アップル
|価格
|9万2664円(32)
10万4544円(128)
11万6424円(256)
|7万8624円(32)
9万504円(128)
10万2384円(256)
|4万8384円(16)
5万3784円(64)
|ディスプレー
|5.5型液晶
|4.7型液晶
|4型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|750×1334ドット
|640×1136ドット
|サイズ
|77.9×158.2
×7.3mm
|67.1×138.3
×7.1mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|重量
|188g
|138g
|113g
|CPU
|A10
|A9
|内蔵ストレージ
|32/128/256GB
|16/64GB
|外部メモリー
|×
|OS
|iOS 10
|iOS 9→10
|LTE対応バンド
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/17/18/19/20/21/25/26/27
/28/29/30/38/39/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19/20
/25/26/28
/38/39/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19/21
|1/3/19
|CA対応
|○（3CC）
|○（2CC）
|au VoLTE
|○
|無線LAN
|IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ×2
／イン：7メガ
|リア：12メガ
／イン：7メガ
|リア：12メガ
／イン：1.2メガ
|防水／防塵
|○／○
|×／×
|SIM形状
|nanoSIM
|カラバリ
|ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック（128/256GBのみ）
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド
|発売時期
|2016年9月
|2016年3月