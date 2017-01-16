28%オフ！ Core i7搭載の14万円台ノート「LIFEBOOK AH WA3/A3」

富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。
各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。
15.6型ノート「LIFEBOOK WA3/A3」
|「LIFEBOOK WA3/A3」
キャンペーン対象製品のひとつは、15.6型「LIFEBOOK AH53/A3」のカスタムメイドモデル「LIFEBOOK WA3/A3」で、主な構成例は以下の通り。
通常の直販価格は20万4984円からで、28％オフクーポンを利用すると14万7588円からとなる。
- ・Core i7-6700HQ（2.6GHz）
- ・8／16GBメモリー
- ・15.6型（1366×768ドット）
- ・500GB HDD／1TB ハイブリッドHDD／256GB SSD／512GB SSD
- ・BDXL対応Blu-ray Discドライブ
- ・なし／Office Personal Premium／Office Home and Business Premium
- ・Windows 10 Home（64bit）
|クーポン＆特典内容
|特典内容
|効果
|対象
|割引クーポン
|32％オフ
|WS1/W
|28％オフ
|WA3/A3
|25％オフ
|WU1/X
|22％オフ
|WA2/A3、WA1/A3
|メモリーアップグレード
|8／12／16GBメモリーへ、通常ウェブ価格の半額で変更可能
|カスタムメイドモデル
|CPUアップグレード
|Core i7、i5へ、通常ウェブ価格の6000円オフで変更可能
|WA2/A3シリーズ
|Office
|KINGSOFT Officeが最大3000円オフで追加可能
|WA3/A3、WA2/A3、WA1/A3シリーズ
|富士通純正オプション品
|本体と同時購入で、通常ウェブ価格から半額
|カスタムメイドモデル
|送料
|無料
|全製品
|保証期間のアップグレード
|3年 延長保証（通常保証の期間延長＋2年間）が無料
|カスタムメイドモデル
|5年 延長保証（通常保証の期間延長＋4年間）が1万80円
|ワイド保証（3年間の保証拡張）：ホームノートが1万80円
|ワイド保証（3年間の保証拡張）：モバイルノートが1万3160円